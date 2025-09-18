Milano Cortina 2026, il board del CIO promuove le strutture delle Olimpiadi Invernali

L’Executive Board del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, si è riunito a Milano, e nell’occasione la numero 1 dello sport mondiale, Kirsty Coventry, ha visitato il Villaggio Olimpico e lo stadio dell’hockey su ghiaccio, promuovendo le strutture meneghine a pieni voti.

La presidente del CIO rivela all’ANSA: “Mi viene voglia di essere un’atleta di sport invernali, non vediamo l’ora di essere qui con tutte le bandiere dei vari Paesi. E’ stato bello vedere il ritmo dei lavori ed i progressi. La venue e le stanze sono bellissime, siamo andati in quella che sarà la palestra, la mensa. Saranno luoghi di momenti storici“.

Coventry spiega: “L’Italia è nota per la sua storia e cultura, la passione. Nel giro di pochi mesi questa venue accoglierà atleti di tutto il mondo. Dovete essere orgogliosi, è una struttura bellissima. Congratulazioni a Milano Cortina, alle autorità locali, all’azienda coinvolta nella costruzione“.

Il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, sottolinea:”I rappresentanti del CIO sono rimasti particolarmente colpiti. La città di Milano ne aveva molto bisogno, ma direi tutto il Paese, perché di qui si apre un mondo. È un’eredità straordinaria che lasciamo al nostro amato Paese“.