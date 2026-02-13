La presidente del CIO sullo skeletonista ucraino: “Non possiamo cambiare le regole”

Come prevedibile, quello di Vladyslav Heraskevych è diventato il caso mediatico e diplomatico più spinoso delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A più di 24 ore dalla controversa esclusione dell’ucraino, squalificato dalle prove di skeleton per aver sfoggiato un casco ritraente i volti di oltre venti atleti connazionali rimasti uccisi durante l’invasione russa in Ucraina, la questione ha assunto dei contorni di enorme rilevanza, tanto da coinvolgere anche il Primo Ministro Volodymyr Zelensky.

Il CIO ha agito appellandosi all’articolo 50 della Carta Olimpica che vieta ogni qualsiasi tipo di propaganda o dimostrazione religiosa, razziale e politica. Ieri, in una nota, il Comitato Olimpico Internazionale ha spiegato nel dettaglio le sue ragioni, sostenendo di aver proposto all’atleta una sorta di soluzione-compromesso (sostituire il caso mostrandolo solo a fine gara indossando un fascia nera al braccio in segno di lutto), rifiutata però dal dirtto interessato.

Nelle score ore, la neo Presidente del CIO Kirsty Coventry è tornata sull’argomento, ribadendo alcuni concetti già espressi in precedenza in occasione di una conferenza stampa allestito nel Main Media Center di Milano: “Lui ha aderito a quello che crede, però purtroppo non possiamo cambiare le regole – ha detto Coventry – Il campo di gioco, le cerimonie, il Villaggio Olimpico devono essere spazi sicuri per gli atleti. Non devono esserci messaggi di nessun tipo in modo che gli atleti possano veramente focalizzarsi sulla loro disciplina. In nessun momento abbiamo voluto impedire all’atleta di diffondere il suo messaggio. Volevamo solo che lo facesse durante i momenti in cui questo è permesso, non durante la gara.

Coventry ha poi aggiunto: “Purtroppo, anche se volevamo dargli l’opportunità di gareggiare, lui non si è attenuto alle regole. Io credo nelle regole e credo anche nel fatto che le regole garantiscono uno spazio sicuro per gli atleti”.