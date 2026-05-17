Hockey pista: spettacolo nelle semifinali scudetto! Lodi e Valdagno riportano le serie in parità

Come si dice in questi casi: pari e spettacolo. Si ripristinano gli equilibri nelle semifinali play-off valide per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. In occasione delle rispettive gare-2 infatti Lodi e Valdagno hanno battuto Bassano e Trissino, portando così il parziale sull’1-1.

Il risultato più netto è arrivato dalla compagine lombarda, capace di battere i rivali per 4-2 affidandosi ai timbri di Faccin (1:51) e Borgo (9:29). Giuliani sfruttando la superiorità ha poi cercato di accorciare le distanze al 10:41, salvo poi trovare il tris di Giovannetti (11:37) ed il poker di Borgo (17:06). A nulla è dunque servita la rete del 4-2 messa a referto da Ipinizaraz (17:06).

Incredibile vittoria in rimonta invece per Valdagno che, a meno sette minuti dalla fine, si è ritrovata sotto per 3-4 a causa del goal di Chanca Silva. Ma negli ultimi cinque è arrivato il capolavoro della Why Not, concretizzato dal pareggio di Dos Santos Seixas e dal pazzesco timbro del 5-4 trasformato da Diquigiovanni. Tutto da rifare quindi, ma i play-off sono emozionanti sopratutto per questo.

Di seguito i tabellini completi di entrambe le partite:

SEMIFINALE GARA-1 – Sabato 16 Maggio 2026 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

BCC CENTROPADANA LODI – UBROKER BASSANO = 4-2 (2-1, 2-1) – Serie 1-1

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C),Compagno, Giovannetti, Faccin – Borgo, Borregan, Nadini, Broglia,Porchera – All.Bresciani

Ubroker Bassano: Grimalt, Ipinazar F, Montigel, Ipinazar P,Giuliani – Scuccato (C), Cardella, Posito, Pozzato, Verona M – All. Bertolucci A

Marcatori: 1° tempo: 1’51” Faccin (LOD), 9’29” Borgo (LOD), 10’41” Giuliani (sup.num) (BAS)- 2° tempo: 9’01″Giovannetti (sup.num) (LOD), 11’37” Borgo (sup.num) (LOD), 17’06” Ipinazar F (BAS)

Espulsioni: 1° tempo: 3’49” Compagno (2′) (LOD) e Montigel (2′) (BAS), 9’49” Borgo (2′) (LOD), 23’15” Nadini (2′) (LOD) e Montigel (2′) (BAS) – 2° tempo: 0’18” Compagno (2′) (LOD), 8’49” Montigel (rosso) (BAS), 16’11” Borregan (2′) (LOD)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA).

SEMIFINALE GARA-2 – Domenica 17 Maggio 2026 – ore 18:00 – PalaLido di Valdagno (VI)

WHY SPORT HOCKEY CLUB VALDAGNO – HOCKEY TRISSINO = 5-4 (1-1, 4-3) Serie 1-1

Why Sport Valdagno: Vieira, Diquigiovanni (C), SEixas, Sanches, Honorio – CRocco N, Piccoli Giu, Tomba, Crosara, Vallortigara F – All. Mscarenhas

Hockey Trissino: Sgaria, Gabioli D,Cocco G (C),Silva G, Mendez – Morais, Malagoli, Almeida, Piccoli Gio, Zampoli – All. Pinto

Marcatori: 1° tempo: 11’18” Almeida (TRI),16’04” Honorio (VAL) – 2° tempo: 2’08” Sanches (VAL), 4’31” Honorio (VAL), 8’58” Silva G (TRI), 12’10” Almeida (TRI), 17’56″Silva G (TRI), 20’05″Seixas (sup.num) (VAL), 20’51” Diquigiovanni (sup.num) (VAL)

Espulsioni: 2° tempo: 20’10” Cocco (2′) (TRI)

Arbitri: Fiippo Fronte di Novara e Matteo Galoppi di Follonica (GR)