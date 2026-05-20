Italia-Cechia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming

Una partita per svoltare, anche se sarà un compito arduo. Oggi, mercoledì 20 maggio, si gioca Italia-Cechia, quarto appuntamento dei Campionati Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio di Top Division in fase di svolgimento in Svizzera. Dopo tre K.O di fila, il Blue Team andrà a caccia di una vittoria, trovandosi al cospetto di una squadra competitiva e di esperienza.

Al momento i cechi infatti occupano la terza posizione in classifica con sette punti, maturati grazie alla vittoria nel match inaugurale con la Danimarca (4-1), alla sconfitta ai tempi supplementari patita contro la Slovenia (3-2) ed al successo contro la Svezia (3-4).

Per i nostri ragazzi il compito sarà quello di raccogliere quanto seminato in questo ultimo periodo, cercando di gettare per quanto possibile il cuore oltre l’ostacolo. Ricordiamo che gli azzurri al momento gravitano nei bassifondi della classifica con 0 punti, appaiati alla Danimarca, che domani sarà impegnata contro la Slovacchia. L’ultima della classe, da regolamento, sarà retrocessa in I Divisione.

Come seguire la partita in tv o streaming? Tutte le partite dei Mondiali Top Division saranno trasmesse in diretta streaming sul portale Sporteurope.tv. I match degli azzurri, le semifinali e le finali avranno il commento in italiano con la possibilità di acquistare tutto il torneo a 15€, con i singoli match a disposizione a 6€.

PROGRAMMA MONDIALI TOP DIVISION HOCKEY GHIACCIO 2026

Mercoledì 20 maggio

Ore 16.20 Italia-Norvegia

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: sporteurope.tv (a pagamento)

Diretta testuale: OA Sport