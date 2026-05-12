Hockey ghiaccio, la rosa dell’Italia per i Mondiali e com’è cambiata rispetto alle Olimpiadi

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio si avvicina sempre più a grandi passi ai Mondiali 2026 di Top Division, con un’obiettivo chiaro: quello della salvezza, la permanenza nella massima categoria della disciplina.

In una stagione importante, visto che il Blue Team è stata la nazionale di casa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, lo staff tecnico ha cercato di consolidare un gruppo che – per la rassegna iridata – verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

In Svizzera però, dal 15 al 31 maggio dove si giocherà il torneo planetario, saranno certamente 8 gli elementi che non saranno sul ghiaccio elvetico: 4 difensori e 4 attaccanti, a cui aggiungere un punto interrogativo molto pesante.

Di sicuro del roster che ha disputato le Olimpiadi e che si proietta verso i Mondiali non faranno parte (chi per ritiri, chi per infortuni e chi per scelte tecniche): Thomas Larkin, Jason Seed, Daniel Glira e Gregory Di Tomaso, nella linea difensiva, e Diego Kostner, Giovanni Morini, Alexander Petan e Dustin Gazley, fra gli attaccanti.

Infine un pesante punto interrogativo, quello legato al portiere titolare. Damian Clara, che ha brillato alle Olimpiadi, ora fa parte della rosa degli Anaheim Ducks nella NHL come terzo portiere. La franchigia attualmente è impegnata nei playoff del campionato hockeistico più importante al mondo ed è difficile ipotizzare che rilasci un suo giocatore durante questo periodo. Gli attuali goalie quindi, ossia Davide Fadani, Jacob Smith e Colin Furlong, potrebbero essere tutti e tre inseriti nella lista iridata. Prima partita da disputare, subito complicatissima: sabato 16 maggio, alle ore 16.20, contro il Canada.