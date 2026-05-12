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Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, l’Italia cede alla Gran Bretagna nell’ultima amichevole prima dei Mondiali

Pubblicato

12 minuti fa

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Per approfondire:
Italia Hockey Ghiaccio - Matteo Canevari - PhotoSportandMore

Un ko maturato nel finale, non un buon viatico verso i Mondiali 2026. La nazionale italiana di hockey su ghiaccio è uscita sconfitta questa sera dalla pista dell’Acinque Ice Arena di Varese, al termine di un’amichevole dai due volti contro la Gran Bretagna. Gli ospiti si sono imposti per 3-5, nel quarto e ultimo confronto complessivo fra queste due rappresentative (dopo quelli nel Regno Unito).

LA CRONACA

L’Italia parte bene, mette pressione agli avversari e costruisce le occasioni che – dopo aver fronteggiato un’inferiorità numerica – portando il Blue Team in vantaggio al 17’11” con la zampata di Bradley: è il punto dell’1-0 con cui si va al riposo.

Nella seconda porzione di gara, anche la Gran Bretagna entra in partita: c’è lavoro per le difese e per i goalie. Si scollina la mezz’ora e lo score si muove in maniera rapida e sussultoria: griffe del 2-0 di Zanetti, momentaneo 2-1 di Waller per i britannici e nuovo allungo di Pietroniro per un’Italia che si prende l’ultimo break con il 3-1 in tasca.

Ultimi venti minuti: l’inerzia della gara sembra essere nelle stecche degli uomini di Jukka Jalonen, ma a 7 giri di lancette dalla fine cambia tutto. Neilson trova il tiro del 3-2 che riapre tutto e gira gli equilibri di una partita che vede poco dopo pareggiare la Gran Bretagna sul 3-3, con Curran. L’Italia cede di schianto incassando il 3-4: è uno scatenato Waller a inserirsi nuovamente sul tabellino dei marcatori al 56’17”.

Trivellato e soci provano il tutto per tutto nel tentativo di pareggiare: via il portiere, dentro un giocatore in più di movimento, ma in regime di “Empty Net” è ancora Waller (eletto MVP) a segnare il gol del 3-5 che chiude i conti.

ITALIA-GRAN BRETAGNA 3-5 (1-0, 2-1, 0-4)

ITALIA Smith (Furlong); Zanatta-P. Pietroniro; De Luca-Bradley-Mansueto; Trivellato-Rigoni; Saracino-Frycklund-Segafredo; Albis-Gios; DiGiacinto-Schiavone-Zanetti; Buono-Nitz; Porco-Misley-Deluca; Mantinger. Allenatore: Jukka Jalonen.

GRAN BRETAGNA Robson (Bowns); Halbert-Richardson; Curran-C. Neilson-Dowd; Tetlow-J. Hazeldine; Waller-Perlini-L. Neilson; Brown-Steele; Lachowicz-Betteridge-Harewood; Jenion-Clements; Shudra-Davies-Hopkins; Nordstrom. Allenatore: Pete Russel.

ARBITRI Lega-Moschen (Brondi-Cusin).

MARCATORI 17’11” Bradley (Trivellato, Gios); 33’44” Zanetti, 35’11” Waller (L. Neilson), 38’31” P. Pietroniro (Zanatta, De Luca) PP2; 53’55” L. Neilson (Waller), 55’59” Curran (Halbert), 56’17” Waller (Perlini), 59’07” Waller EN.

NOTE Penalità Italia 10’ – Gran Bretagna 16’. Tiri in porta: Italia 34 – Gran Bretagna 27. Spettatori 1.087.

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Mercoledì 13 maggio – come riporta la FISG – la Nazionale italiana partirà per la Svizzera dove giocherà il Mondiale Top Division 2026. Il debutto degli azzurri è calendarizzato per sabato 16 maggio alle 16.20 contro il Canada, quindi il giorno seguente secondo impegno alle 12.20 con la Slovacchia.

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