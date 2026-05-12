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Calendario Mondiali hockey ghiaccio 2026: orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia
I Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio maschile andranno in scena da venerdì 15 a domenica 31 maggio, tra Zurigo e Friburgo, in Svizzera: sarà protagonista anche l’Italia, che punta alla permanenza nella massima serie del torneo iridato.
Il Girone B dei Mondiali, infatti, oltre agli azzurri, prevede la presenza di Canada, Slovacchia, Cechia, Norvegia, Svezia, Danimarca e Slovenia: le prime quattro andranno ai quarti di finale assieme alle prime 4 del Girone A, mentre l’ultima retrocederà in Prima Divisione.
I match dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio maschile non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata in esclusiva a Sporteurope.TV (piattaforma a pagamento). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match dell’Italia.
CALENDARIO MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2026
Girone A (Zurigo)
15 maggio Finlandia vs Germania 16:20
15 maggio USA vs Svizzera 20:20
16 maggio Gran Bretagna vs Austria 12:20
16 maggio Ungheria vs Finlandia 16:20
16 maggio Svizzera vs Lettonia 20:20
17 maggio Gran Bretagna vs USA 12:20
17 maggio Austria vs Ungheria 16:20
17 maggio Germania vs Lettonia 20:20
18 maggio Finlandia vs USA 16:20
18 maggio Germania vs Svizzera 20:20
19 maggio Lettonia vs Austria 16:20
19 maggio Ungheria vs Gran Bretagna 20:20
20 maggio Austria vs Svizzera 16:20
20 maggio USA vs Germania 20:20
21 maggio Lettonia vs Finlandia 16:20
21 maggio Svizzera vs Gran Bretagna 20:20
22 maggio Germania vs Ungheria 16:20
22 maggio Finlandia vs Gran Bretagna 20:20
23 maggio Lettonia vs USA 12:20
23 maggio Svizzera vs Ungheria 16:20
23 maggio Austria vs Germania 20:20
24 maggio Gran Bretagna vs Lettonia 16:20
24 maggio Finlandia vs Austria 20:20
25 maggio USA vs Ungheria 16:20
25 maggio Germania vs Gran Bretagna 20:20
26 maggio Ungheria vs Lettonia 12:20
26 maggio USA vs Austria 16:20
26 maggio Svizzera vs Finlandia 20:20
Girone B (Friburgo)
15 maggio Canada vs Svezia 16:20
15 maggio Cechia vs Danimarca 20:20
16 maggio Slovacchia vs Norvegia 12:20
16 maggio Italia vs Canada 16:20
16 maggio Slovenia vs Cechia 20:20
17 maggio Italia vs Slovacchia 12:20
17 maggio Danimarca vs Svezia 16:20
17 maggio Norvegia vs Slovenia 20:20
18 maggio Canada vs Danimarca 16:20
18 maggio Svezia vs Cechia 20:20
19 maggio Italia vs Norvegia 16:20
19 maggio Slovenia vs Slovacchia 20:20
20 maggio Cechia vs Italia 16:20
20 maggio Svezia vs Slovenia 20:20
21 maggio Canada vs Norvegia 16:20
21 maggio Danimarca vs Slovacchia 20:20
22 maggio Canada vs Slovenia 16:20
22 maggio Svezia vs Italia 20:20
23 maggio Danimarca vs Slovenia 12:20
23 maggio Slovacchia vs Cechia 16:20
23 maggio Norvegia vs Svezia 20:20
24 maggio Danimarca vs Italia 16:20
24 maggio Slovacchia vs Canada 20:20
25 maggio Cechia vs Norvegia 16:20
25 maggio Slovenia vs Italia 20:20
26 maggio Norvegia vs Danimarca 12:20
26 maggio Svezia vs Slovacchia 16:20
26 maggio Cechia vs Canada 20:20
Fase finale
28 maggio Quarti di finale 16:20 e 20:20
30 maggio Semifinali 15:20 e 20:00
31 maggio Finale 3° posto 15:30
31 maggio Finale 20:20
PROGRAMMA MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Sporteurope.TV (piattaforma a pagamento).
Diretta Live testuale: OA Sport.