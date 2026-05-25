Hockey ghiaccio: ai Mondiali vittore larghe per USA, Germania e Norvegia

Il penultimo giorno dedicato alla fase a gironi dei Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio ha mandato in archivio le partite del 25 maggio, fra Girone A e Girone B. Ecco come sono andate le cose a Zurigfo e Friburgo partendo dal fatto che l’Italia, battuta nettamente 1-5 dalla Slovenia, ha dovuto registrare la retrocessione – dopo appena un anno – in Division I (a farle compagnia vi sarà la Gran Bretagna).

Girone A

In una partita ricca di gol, gli USA si impongono 7-3 sull’Ungheria. Americani in gol con Faulk e Tkachuk, nel primo periodo per il momentaneo 2-0, poi allungo sino al 5-1 nel secondo “round”: Leonard, nuovamente Faulk, il parziale 4-1 ungherese con Erdely e altro squillo di Leonard. Gli ultimi venti minuti definiscono il risultato: due gol per parte, di Erdely e Tornay che provano a far tornare sotto gli ungheresi e l’allungo conclusivo ancora con Tkachuk e Plante.

Un gol in meno per la Germania che si impone 6-3 sulla Gran Bretagna. Teutonici dominanti sin dall’inizio con il poker ad opera di Karachun, Tiffels, Wagner ed Eder a indirizzare una partita arrivata sino al 6-1, prima dello score finale.

Girone B

La Norvegia regola 4-1 la Cechia. Primo periodo molto movimentato: norvegesi in vantaggio con Ostrem Salsten e Brandsegg-Nygard, cechi in grado di accorciare sul 2-1 grazie a Chmelar. Secondo periodo da stand by, poi però la Norvegia mostra più benzina e concretezza e nel finale del terzo tempo rigonfia la rete con Ronnild e Brandsegg-Nygard.

Classifica Girone A (dopo 7 giornate): Svizzera 18*, Finlandia 18*, Germania 10, Austria 9*, Lettonia 9*, USA 8*, Ungheria 3, Gran Bretagna 0 (retrocessa).

Classifica Girone B (dopo 7 giornate): Canada 17*, Norvegia 13*, Cechia 13*, Slovacchia 11*, Svezia 9*, Slovenia 6, Danimarca 5*, Italia 1.

Le partite di domani, 26 maggio

Girone A

Ungheria-Lettonia, USA-Austria, Svizzera-Finlandia

Girone B

Norvegia-Danimarca, Svezia-Slovacchia, Cechia-Canada