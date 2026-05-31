Golf: clamoroso Eric Cole, rimonta spettacolo ed è davanti al Charles Schwab Challenge

A quasi 38 anni, e dopo una vita tra Minor League Golf Tour e Korn Ferry Tour, per Eric Cole si apre (forse) una nuova era. A 18 buche dalla fine, tra la sorpresa generale, è lui a mettersi davanti al Charlse Schwab Challenge. Spettacolare il suo recupero, con 24 posizioni rimontate grazie al un -7 capace di portarlo a -12. Con otto birdie e un bogey diventa lui l’uomo al quale tutti daranno la caccia nella giornata finale al Colonial.

Secondo posto a un colpo di distanza per Ryan Gerard, che gira in -2 e mantiene la piazza d’onore che già aveva, sebbene in coabitazione, nella seconda giornata. Sono in due al terzo posto con lo score di -10: Marc Meissner e J.J. Spaun, con quest’ultimo che aveva già dato ottimi segnali a metà gara.

Quinti Alex Smalley, Russell Henley e il giapponese Hideki Matsuyama: i due americani facevano già parte del gruppo dei sesti dopo 36 buche, mentre il nipponico scende dal secondo posto. C’è un’altra rimonta da rimarcare: quella di Nico Echavarria. Il colombiano entra nel gruppo degli ottavi a -8 scalando 39 posti e trovandosi assieme al canadese Mackenzie Hughes e agli USA Michael Brennan e Michael Thorbjornsen.

Calo nettissimo del leader di ieri, l’inglese Jordan Smith, che paga un +4 e precipita dal 1° al 19° posto con -6. Al solito, il Colonial non finisce di stupire mai, in nessun modo: ora è tutto da vedere circa quel che accadrà nella domenica conclusiva.