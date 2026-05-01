Cameron Young il migliore nel primo round del Cadillac Championship

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti al Cadillac Championship (montepremi 20 milioni di dollari), ricchissima manifestazione che si disputa nella splendida cornice di Miami. Al termine della prima tornata guida la classifica Cameron Young. L’americano strappa un ottimo -8 (64 colpi) bogey free e vanta una lunghezza di margine sui suoi più immediati inseguitori.

Al secondo posto troviamo infatti con -7 gli statunitensi Alex Smalley e Jordan Spieth, seguiti con -6 dal canadese Nick Taylor. Classifica già ben allungata dopo la tornata d’esordio con in quinta posizione con il punteggio di -5 il colombiano Nico Echavarria. -4 e sesta piazza per il terzetto tutto americano composto da Brian Harman, Andrew Putnam e Gary Woodland.

Sul percorso par 72 dl Trump National Doral di Miami (Florida, Stati Uniti d’America) completano la top ten in nona posizione con lo score di -3 il sudafricano Aldrich Potgieter e gli statunitensi Tom Hoge, Rickie Fowler, Bud Cauley, Matt McCarthy e Sahith Theegala. Sono soltanto 36 i golfisti capaci di chiudere il primo giro con punteggi al disotto dl par sui 72 iscritti. Continua il periodo altalenante intanto per Scottie Scheffler, reduce da due ottimi risultati dopo tre mesi di appannamento.

L’americano, numero uno dell’Official World Golf Ranking, secondo al Masters ed all’RBC Heritage, non va oltre il -1 di giornata assestandosi al 27° posto ma potrà risalire la china nei prossimi round. Da dimenticare invece l’esordio per gli europei Nicolai Hojgaard (DEN) e Viktor Hovland (NOR), entrambi in sessantesima posizione con il punteggio di +3. Nel pomeriggio italiano spazio al secondo round che servirà a sgranare ancor più la leaderboard.