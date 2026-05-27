Giulio Pellizzari e il drammatico messaggio via radio: “Lasciatemi qui”

La 16ma tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada ha visto uscire di classifica Giulio Pellizzari, andato in crisi nella frazione tutta in territorio elvetico, e giunto sul traguardo di Carì con un ritardo di 18’06” dal danese Jonas Vingegaard, vincitore in maglia rosa.

Il ciclista italiano è giunto 49° al traguardo, scortato dal compagno di squadra neerlandese Mick van Dijke, mentre poco più indietro ha concluso l’altro azzurro Gianni Moscon: Pellizzari è ora 19° nella generale a 22’38”, avendo perso 13 posizioni, e non potrà più lottare per la maglia bianca di miglior giovane.

Il DS della Red Bull-BORA-hansgrohe, Christian Pömer, ha rivelato a “La Gazzetta dello Sport“: “Giulio non era al 100% già a Corno alle Scale, poi si era ripreso. Dopo Pila eravamo molto ottimisti, per questo siamo rimasti sorpresi da quello che è successo. Volevamo affrontare l’ultima salita davanti al gruppo, poi però Giulio via radio ha detto: ‘Non ce la faccio, non ho le gambe. Lasciatemi qui, andate ad aiutare Jai: per me finisce qui’“.