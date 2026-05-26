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Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, interamente in Svizzera con arrivo in salita a Carì. Ospite speciale di oggi: Alessandro Ballan, ultimo campione del mondo italiano, per un’analisi approfondita della giornata.
Protagonista assoluto Jonas Vingegaard, sempre più dominante in questa Corsa Rosa: il danese conferma una condizione straordinaria e continua a fare la differenza in montagna, ricordando per certi versi il dominio visto al Giro d’Italia due anni fa da parte di Tadej Pogačar.
Spazio anche al tema caldo in casa Italia: la giornata difficile di Giulio Pellizzari, tra aspettative e realtà in una tappa durissima che ha messo alla prova tutti i big. Dall’altra parte, però, arriva un’altra grande prestazione di Davide Piganzoli, sempre più protagonista in questo Giro.
Analizziamo cosa è successo a Carì, gli equilibri della classifica generale e cosa aspettarsi nelle prossime tappe decisive del Giro d’Italia 2026.
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