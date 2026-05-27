Fai della Paganella-Pieve di Soligo, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Giovedì 28 maggio si disputerà la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Si entra nella parte finale della Corsa Rosa, con una giornata mossa ma che non dovrebbe creare particolari rivoluzioni prima di due durissime frazioni di montagne: 2.050 metri di dislivello e una difficoltà altimetriche decisamente impegnativa che potrebbe creare delle difficoltà agli uomini di classifica.

Tantissimi saliscendi nei primi 87 km fino al GPM di Fastro (terza categoria), poi ci si dirigerà verso un finale pirotecnico con il Chilometro Red Bull e il durissimo Muro di Ca’ del Poggio (1,1 km al 12,3% di pendenza media) quando mancheranno dieci chilometri al traguardo. La diciottesima tappa del Giro d’Italia si snoda tra Trentino-Alto Adige e Veneto, verranno affrontate le province di Trento, Vicenza, Belluno, Treviso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la Fai della Paganella-Pieve di Soligo, diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO FAI DELLA PAGANELLA-PIEVE DI SOLIGO, TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Giovedì 28 maggio

Ore 13.30 Partenza

Ore 17.00-17.30 (circa) Arrivo

FAI DELLA PAGANELLA-PIEVE DI SOLIGO, GIRO D’ITALIA 2026: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI TRENTO: Fai della Paganella, San Michele all’Adige, Nave San Felice, Lavis, Gardolo, Trento, Civezzano, Madrano, Pergine Valsugana, Levico Terme, Roncegno Terme, Borgo Valsugana.

PROVINCIA DI VICENZA: Primolano.

PROVINCIA DI BELLUNO: Fastro, Arsiè, Seren del Grappa, Feltre, Anzù, Quero, Fener.

PROVINCIA DI TREVISO: Valdobbiadene, Guia, Combai, Miane, Follina, Lago, Tarzo, Muro di Ca’ del Poggio, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo.

PROGRAMMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.