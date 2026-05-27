Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Cassano d’Adda-Andalo: orari, percorso, tv. Narvaez si gioca la maglia ciclamino

Tappa numero diciassette per il Giro d’Italia 2026. Si parte da Cassano d’Adda e si arriva in quel di Andalo dopo 202 chilometri, giornata dedicata alle fughe da lontano. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.10

PERCORSO

Dovrebbe essere una frazione interlocutoria in chiave classifica generale, nonostante i 3000 metri di dislivello. I GPM sono all’inizio con Passo dei Tre Termini (8,2 chilometri al 5.9%) e Cocca di Lodrino (8,1 chilometri al 4.1%), poi però tanti strappi e poca pianura. Da fare attenzione allo strappo di Andalo-Lever (8 km al 3.6%) che anticiperà l’ascesa conclusiva di 5,7 chilometri al 3.1%, non insormontabile.

FAVORITI

Non si può non partire da Jhonatan Narvaez. L’ecuadoriano della UAE Team Emirates – XRG ha un doppio obiettivo: andare a prendere punti per la Maglia Ciclamino e sognare la quarta vittoria di tappa. Saranno tantissimi gli uomini che vogliono andare all’attacco: da Giulio Ciccone, che ancora non è riuscito a sbloccarsi, agli XDS Astana Team che possono lanciare Ulissi, Bettiol e Silva, passando anche per Filippo Ganna che potrebbe provarci su un finale così. Difficile invece vedere movimenti in chiave classifica generale.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 maggio – Diciassettesima tappa Cassano d’Adda-Andalo (202 km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DICIASSETTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12:10; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport