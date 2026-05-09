Giro d’Italia 2026, la classifica dei favoriti: Bernal leader virtuale con 2″ su Ciccone

La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ha decisamente rimescolato le carte in tavola, conseguenza di tre momenti chiave che hanno già detto tantissimo in prospettiva futura. Una caduta in seno al gruppo a 23 chilometri dal traguardo ha costretto il colombiano Santiago Buitrago a ritirarsi e ha obbligato il britannico Adam Yates a dire addio ai sogni di gloria: due seri pretendenti per le posizioni nobili della classifica generale sono fuori dai giochi dopo aver percorso meno di 400 km.

Il colombiano Egan Bernal ha sfruttato benissimo il Chilometro Red Bull, che assegna secondi di abbuono potenzialmente di abbuono: il capitano della Netcompany INEOS è transitato per primo sotto lo striscione di Lyaskovets quando mancavano sedici chilometri al traguardo di Veliko Tarnovo (Bulgaria) e ha guadagnato sei secondi molto interessanti nella lotta per la maglia rosa. A seguire la salita di 3,9 km al 6,6% di pendenza media ha acceso gli animi, con l’attacco del danese Jonas Vingegaard e la pronta risposta del nostro Giulio Pellizzari.

L’uruguaiano Guillermo Thomas Silva ha poi trionfato in uno sprint a ranghi ristretti e si è meritato di indossare la maglia rosa, ma non potrà chiaramente puntare al Trofeo Senza Fine. Qual è la cosiddetta classifica dei big dopo la seconda tappa del Giro d’Italia? Egan Bernal è appunto al comando con due secondi su Giulio Ciccone, sei sul danese Jonas Vingegaard (il grande favorito della vigilia), Giulio Pellizzari, Damiano Caruso (diventato capitano della Bahrain-Victorious dopo il ritiro di Buitrago), lo spagnolo Enric Mas, l’australiano Ben O’Connor, il belga Lennert van Eeetvelt, l’australiano Michael Storer, mentre il canadese Derek Gee si trova a 1’07”.

CLASSIFICA BIG GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la seconda tappa)

1. Egan Bernal (Colombia, Netcompany INEOS) 9h00’27”

2. Giulio Ciccone (Italia, Lidl-Trek) a 2”

3. Thymen Arensman (Paesi Bassi, Netcompany INEOS) a 2”

4. Lennert van Eetvelt (Belgio, Lotto Intermarché) a 4”

5. Jai Hindley (Australia, Red Bull-BORA-hansgrohe) a 4”

6. Damiano Caruso (Italia, Bahrain-Victorious) a 4”

7. Enric Mas (Spagna, Movistar) a 4”

8. Jonas Vingegaard (Danimarca, Team Visma | Lease a Bike) a 4”

9. Ben O’Connor (Australia, Team Jayco AlUla) a 4”

10. Michael Storer (Australia, Tudor Pro Cycling Team) a 4”

11. Giulio Pellizzari (Italia, Red Bull-BORA-hansgrohe) a 4”

12. Derek Gee-West (Canada, Lidl-Trek) a 1’07”

13. Adam Yates (Gran Bretagna, UAE Emirates XRG) a 13’52”