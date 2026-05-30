Quanti soldi ha guadagnato Jonas Vingegaard al Giro d’Italia 2026? La somma tra maglia rosa e successi di tappa

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026. Il fuoriclasse danese ha indossato la maglia rosa al termine della quattordicesima tappa, ha vinto cinque frazioni (tutte con l’arrivo in salito: Blockhaus, Corno alle Scale, Carì, Pila, Piancavallo) e si è imposto con più di cinque minuti di vantaggio sull’austriaco Felix Gall. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha dominato in lungo e in largo, senza strafare più di tanto e non ricevendo la benché minima concorrenza.

Un’apoteosi totale per il due volte vincitore della Grande Boucle, che ora amplia la propria bacheca e completa la sempre prestigiosa Tripla Corona, impresa in passato riuscita soltanto a sette uomini. Il fenomeno nordico ha conquistato la Corsa Rosa per la prima volta in carriera e ora si lancerà verso il Tour de France, dove sarà chiamato ad affrontare lo sloveno Tadej Pogacar e il padrone di casa Paul Seixas nel tentativo di firmare la doppietta che rappresenta l’essenza del grande ciclismo

Quanti soldi ha guadagnato Jonas Vingegaard vincendo il Giro d’Italia 2026? Parliamo di un assegno complessivo di 353.872 euro, che poi andrà diviso con compagni di squadra e staff in base agli accordi pattuiti da contratto. Il grosso del montepremi deriva dal primo posto in classifica generale (265.558 euro), ma attenzione anche ai 55.050 euro guadagnati grazie alle cinque vittorie di tappa e ai 14.000 euro portati a casa per i sette giorni in maglia rosa.

Da non dimenticare i 4.000 euro per il secondo posto nella classifica dei Gran Premi della Montagna e i 3.000 euro per il quinto posto nella classifica a punti. Di seguito lo specchietto dettagliato sul montepremi di Jonas Vingegaard al Giro d’Italia 2026.

MONTEPREMI JONAS VINGEGAARD VITTORIA GIRO D’ITALIA 2026

VITTORIA GIRO D’ITALIA 2026 (CLASSIFICA GENERALE): 265.668 euro

VITTORIE DI TAPPA (5): 55.050 euro

QUINTO POSTO DI TAPPA (1): 1.102 euro

PIAZZAMENTI DI RINCALZO DI TAPPA (2 volte tra decimo e ventesimo posto): 552 euro

GIORNI IN MAGLIA ROSA (7): 14.000 euro

GIORNI IN MAGLIA AZZURRA (14): 10.500 euro.

SECONDO POSTO CLASSIFICA GPM (MAGLIA AZZURRA): 4.000 euro

QUINTO POSTO CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO): 3.000 euro

TOTALE: 353.872 euro (esclusi i premi di squadra e per i singoli GPM)