Classifica Giro d’Italia 2026, ventesima tappa: Vingegaard in trionfo con più di 5′, Piganzoli e Caruso in top-10

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, mettendo il sigillo grazie al successo conseguito nella ventesima tappa: la doppia ascesa a Piancavallo ha stuzzicato la fantasia del fuoriclasse danese, che ha conquistato la quinta affermazione parziale in questa edizione della Corsa Rosa. Dopo le stoccate in salita di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila e Carì, è arrivata l’annunciata fiammata anche in una delle frazioni simbolo delle tre settimane di gara sulle strade del Bel Paese.

Il due volte vincitore del Tour de France ha intensificato l’azione senza strafare quando mancavano undici chilometri al traguardo, l’austriaco Felix Gall ha resistito per un centinaio di metri e poi il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha rilanciato con assoluta disinvoltura, involandosi in solitaria verso il traguardo e firmando il pokerissimo. Jonas Vingegaard alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine domani pomeriggio a Roma e completerà così la sempre prestigiosa Tripla Corona, entrando in un club elitario.

Il 29enne nativo di Hillerslev salirà sul gradino più alto del podio nella Capitale, con un vantaggio siderale nei confronti del secondo classificato: Felix Gall si è meritato la piazza d’onore con un ritardo di addirittura 5’22”. Terzo posto per l’australiano Jai Hindley, che oggi è stato bravo a mettere in scacco matto i rivali diretti per un risultato comunque prestigioso dopo aver già trionfato in passato nella Corsa Rosa. L’oceanico ha chiuso a 6’25”, lasciandosi alle spalle l’olandese Thymen Arensman e il canadese Derek Gee.

Davide Piganzoli era in lotta per la maglia bianca di migliore giovane: doveva recuperare 1’03” al portoghese Afonso Eulalio, ma si è staccato quando mancavano una dozzina di chilometri al traguardo e ha tagliato il traguardo a oltre due minuti dal proprio capitano. Il lombardo è il miglior italiano in classifica: ottavo a 10’52” dal vincitore, davanti a Damiano Caruso (nono a 11’24”), alle spalle di Eulalio e dell’australiano Michael Storer.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 dopo la ventesima tappa. Domani (domenica 31 maggio) andrà in scena la ventunesima e ultima frazione: passerella a Roma, percorso completamente pianeggiante e sulla carta volata di gruppo per chiudere in bellezza la Corsa Rosa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (al termine della ventesima tappa)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 80:17:01

2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 5:22

3 3 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 6:25

4 4 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 7:02

5 5 – Gee-West Derek Lidl – Trek 7:56

6 6 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 9:39

7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 10:13

8 8 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 10:52

9 9 – Caruso Damiano Bahrain – Victorious 11:24

10 10 – Bernal Egan Netcompany INEOS 12:54