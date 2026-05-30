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Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Roma-Roma: percorso, orari, tv

Pubblicato

15 minuti fa

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Per approfondire:
Altimetria ventunesima tappa
Altimetria ventunesima tappa Giro d'Italia

Siamo giunto all’ultimo atto. Tre settimane di dura fatica si chiudono con la passerella finale che rappresenta il giusto premio per i protagonisti di una cavalcata lunga oltre tremila quattrocento chilometri. Il Giro d’Italia 2026 si conclude con la ventunesima tappa, Roma-Roma di 131 chilometri. Sembra tutto pronto per la conclusione in volata.

PERCORSO

La corsa arriva fino ad Ostia per affrontare lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco al chilometro 23,1. Si ritorna poi verso la partenza per affrontare gli otto giri del circuito finale da 9,5 chilometri che si sviluppa lungo le vie cittadine. I Fori Imperiali creano la suggestiva cornice per l’arrivo finale.

ALTIMETRIA

Altimetria/Profile tappa 21 Giro d'Italia 2026

PROGRAMMA

Domenica 31 maggio – Ventunesima tappa Roma-Roma (131 km)

Orario di partenza: 15.40

Orario di arrivo: 18.45 circa

DOVE VEDERE LA  VENTUNESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv:  Rai 2 dalle 15:25

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

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