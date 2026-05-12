Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Catanzaro-Cosenza: orari, percorso, tv. Chi si staccherà sul Cozzo Tunino?

La giornata di riposo è già stata archiviata. Si torna in Italia per una settimana che culminerà con ii primi arrivi in salita e la frazione sui muri marchigiani. Il Giro d’Italia riparte dalla quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. La salita di Cozzo Tunno spacca in due la frazione.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.40

La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 13:30 alle 17:45) e su Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2026

Il Giro riprende il cammino con una tappa dal chilometraggio non eccessivo con una lunga salita intermedia che non dovrebbe tuttavia creare scompiglio eccessivo. Si parte da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà altimetriche e da lì proseguire lungo la costa Tirrenica su strada larga e leggermente ondulata.

Lo sprint per il traguardo intermedio di San Lucido segna l’inizio della salita di Cozzo Tunno (collegata in vetta al Passo della Crocetta da Paola), prima categoria di 14,5 chilometri con pendenza media del 5,9% e punte dell’11%. I ciclisti affrontano poi una lunga discesa fino alla piana del Crati dove in leggera salita si raggiunge il traguardo di Cosenza, con la retta di arrivo di 450 m al 3.7% di pendenza.

FAVORITI

La presenza di una salita a poco più di quaranta chilometri dalla fine e l’arrivo in leggera pendenza sembrano tagliar fuori i velocisti puri dalla lotta per il successo. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell’attacco di un corridore da Classiche o la volata di un gruppo ristretto. Tra i velocisti capaci di resistere sull’asperità di giornata e pronti a tenere anche sullo strappo finale figura il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team. Una corsa capace di generare una selezione significativa e di portar via un gruppo ristretto potrebbe creare le condizioni ideali per il neozelandese Corbin Strong della NSN Cycling Team o per il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team.

Il finale di gara sembra ideale per esaltare le caratteristiche di Guillermo Thomas Silva e di Jhonatan Narvaez. L’uruguaiano della XDS Astana Team ha già dimostrato la sua abilità sul traguardo di Veliko Tarnovo e potrebbe approfittare dell’occasione per consolidare il suo primato, mentre l’ecuadoriano potrebbe provare a piazzare la stoccata vincente nel finale per regalare una gioia alla UAE Team Emirates-XRG , formazione falcidiata dalla caduta di sabato con i ritiri di Yates, Soler e Vine.

PROGRAMMA

Martedì 12 maggio – Quarta tappa Catanzaro-Cosenza (138 km)

Orario di partenza: 13.40

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:30; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport