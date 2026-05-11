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CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Catanzaro-Cosenza: percorso, orari, tv

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2 ore fa

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Per approfondire:
Altimetria quarta tappa Giro d'Italia
Altimetria quarta tappa Giro d'Italia

L’odierna giornata di riposo servirà a recuperare, almeno in parte, l’energia spese nelle tappe in Bulgaria. Il Giro d’Italia torno sul suolo nazionale ed entra nel vivo della gara. Il primo appuntamento della Corsa Rosa in Italia propone la quarta tappa, la Catanzaro Cosenza di 138 chilometri.

PERCORSO

Il Giro riprende il cammino con una tappa dal chilometraggio non eccessivo con una lunga salita intermedia che non dovrebbe tuttavia creare scompiglio eccessivo. Si parte da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà altimetriche e di lì proseguire lungo la costa Tirrenica su strada larga e leggermente ondulata.

Lo sprint per il traguardo intermedio di San Lucido segna l’inizio della salita di Cozzo Tunno (collegata in vetta al Passo della Crocetta da Paola), prima categoria di 14, 5 chilometri con pendenza media del 5,9% e punte dell’11%. I ciclisti affrontano poi una lunga discesa fino alla piana del Crati dove in leggera salita si raggiunge il traguardo di Cosenza, con la retta di arrivo di 450 m al 3.7% di pendenza

ALTIMETRIA

Altimetria/Profile tappa 4 Giro d'Italia 2026

PROGRAMMA

Martedì 12 maggio – Quarta tappa Catanzaro-Cosenza (138 km)

Orario di partenza: 13.40

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:30; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

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