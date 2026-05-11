Filippo Baroncini, nuova caduta alla Tro-Bro Léon: stagione ancora a rischio per il corridore italiano

La sfortuna torna ad accanirsi su Filippo Baroncini. Il corridore della UAE Team Emirates XRG è stato coinvolto in una nuova caduta domenica 10 maggio alla Tro-Bro Léon, riportando un infortunio che rischia di interrompere ancora una volta il suo percorso di rilancio dopo il lungo calvario affrontato negli ultimi mesi.

Il team emiratino ha diffuso in serata un primo aggiornamento sulle condizioni del campione del mondo Under 23 2021. “Purtroppo Filippo Baroncini è rimasto coinvolto in un incidente a Tro Bro Leon e ha riportato una sospetta lesione alla clavicola sinistra/articolazione acromioclavicolare“, si legge nel comunicato firmato dal medico sociale Adrian Rotunno. La squadra ha inoltre spiegato che il romagnolo “verrà sottoposto a una valutazione chirurgica a Bruxelles prima di tornare a casa per la riabilitazione e il recupero sotto la supervisione dello staff medico della squadra“.

Le prossime ore saranno decisive per stabilire l’entità esatta del problema e l’eventuale necessità di un intervento chirurgico. In casi simili, i tempi di recupero oscillano generalmente tra le quattro e le sei settimane, con un ritorno graduale agli allenamenti sui rulli dopo circa dieci-quindici giorni. Un’ipotesi che, se confermata, sposterebbe il possibile rientro di Baroncini tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

L’episodio assume un peso ancora maggiore considerando il recente passato del corridore italiano. Solo poche settimane fa Baroncini era infatti riuscito a tornare alle competizioni dopo il gravissimo incidente del Giro di Polonia 2025, quando riportò fratture multiple alle vertebre cervicali, al volto e ai polmoni, restando per due settimane in coma farmacologico. Un recupero lungo e complesso, affrontato con prudenza insieme alla squadra, che aveva scelto di escluderlo dal Giro d’Italia 2026 per consentirgli una ripresa graduale.

I segnali, però, erano stati incoraggianti. A fine aprile il ventiquattrenne aveva mostrato una condizione in netta crescita conquistando un secondo posto di tappa alla Vuelta Asturias, risultato che lasciava intravedere un ritorno competitivo nella seconda parte della stagione.

La nuova caduta costringerà ora Baroncini a rivedere nuovamente il proprio calendario. Saltate con ogni probabilità le corse di maggio e parte degli appuntamenti di giugno, gli obiettivi potrebbero spostarsi verso la seconda metà dell’anno: dai Campionati Italiani fino a un possibile ritorno al Giro di Polonia, appuntamento dal forte valore simbolico dopo il dramma vissuto nel 2025, senza escludere la Vuelta a España come supporto ai leader della squadra. Per il momento, però, la priorità resta una sola: recuperare completamente da un altro duro colpo in una carriera che, negli ultimi dodici mesi, ha già chiesto moltissimo al talento romagnolo.