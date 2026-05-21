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Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo a Novi Ligure. Una giornata che sembrava destinata ai velocisti, ma che ha regalato un finale a sorpresa.
A vincere è uno straordinario Alec Segaert: il belga della Bahrain Victorious sorprende tutti con un attacco perfetto a 3 km dall’arrivo e conquista una delle vittorie più importanti della sua carriera. Beffati Aerts e Silva, mentre il gruppo non riesce a organizzare l’inseguimento.
Saltano i piani dei velocisti: Jonathan Milan e Paul Magnier restano fuori dai giochi anche a causa dell’altissimo ritmo imposto dalla Movistar, che spezza il gruppo nel finale.
Importanti segnali anche per la classifica generale: Afonso Eulálio guadagna secondi preziosi al traguardo intermedio e rafforza la sua Maglia Rosa.
Ora l’attenzione si sposta sulla prossima tappa con arrivo a Verbania, terreno interessante per un possibile protagonista come Filippo Ganna, pronto a giocarsi le sue carte davanti al pubblico di casa.
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