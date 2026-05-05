Giro d’Italia 2026: le Regioni attraversate e chi resta fuori. Ben quattro tappe interamente all’estero

Delle 21 tappe del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada soltanto 17 si disputeranno sul territorio del Bel Paese, mentre le altre 4 andranno in scena interamente all’estero. Alla Grande Partenza in Bulgaria, infatti, con le prime tre tappe, si aggiunge la 16ma frazione, la Bellinzona-Carì, tutta in terra elvetica.

Al rientro in Bulgaria la carovana del Giro risalirà lo Stivale partendo dalla Calabria, mentre il giorno successivo si arriverà in Basilicata. La sesta tappa si svolgerà in Campania, mentre la settima, che ripartirà dal Lazio, toccherà il Molise e terminerà in Abruzzo.

L’ottava frazione arriverà nelle Marche, mentre la nona si disputerà tutta in Emilia-Romagna. Dopo il secondo giorno di riposo si ripartirà con l’unica cronometro del Giro, che andrà in scena in Toscana. L’undicesima frazione arriverà in Liguria, mentre il giorno successivo ci si sposterà in Piemonte.

La 14ma tappa si terrà in Valle d’Aosta, poi la carovana si sposterà direttamente in Lombardia. Dopo la sopracitata tappa tutta elvetica, il giorno successivo si arriverà in Trentino-Alto Adige, mentre con la 18ma frazione si entrerà in Veneto, infine la tappa numero 20 si svolgerà in Friuli-Venezia Giulia.

Il giorno dopo si farà ritorno nel Lazio per la tappa finale di Roma. La geografia del Giro d’Italia, dunque, escluderà le isole maggiori, Sicilia e Sardegna, la Puglia e l’Umbria, mentre solamente il Molise verrà attraversato da una frazione senza ospitarne la partenza o l’arrivo.