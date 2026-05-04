Adam Yates nuovo capitano UAE al Giro d’Italia? “Mi sento in buona forma, possiamo dire la nostra per la generale”

Con l’assenza di Joao Almeida dovrebbe diventare Adam Yates il nuovo capitano designato della UAE Emirates XRG in occasione del Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio in Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma. Lo scalatore britannico proverà a fare classifica nella Corsa Rosa dopo essersi imposto recentemente alla O Gran Camiño, anche se nelle sue due uniche precedenti apparizioni al Giro non è mai andato oltre il nono posto (2017).

“Sono piuttosto soddisfatto di come è andata la mia preparazione per il Giro. La vittoria alla O Gran Camiño è stata un buon banco di prova e ho svolto un ottimo periodo di allenamento con la squadra in Sierra Nevada, quindi penso che come gruppo siamo pronti“, dichiara il fratello gemello dell’ultimo vincitore della prima grande corsa a tappe stagionale Simon Yates.

“L’assenza di Joao Almeida cambierà leggermente la nostra strategia, ma abbiamo comunque grandi ambizioni e puntiamo a ottenere dei risultati. Personalmente, mi sento in buona forma e se le cose andranno per il verso giusto potremo dire la nostra in classifica generale e animare la gara“, ha aggiunto il 33enne nativo di Bury (fonte: SpazioCiclismo).