Davide Cassani commenterà il Giro d’Italia 2026! E non sarà solo… La squadra allargata della RAI

Per la prima volta nella storia ci saranno ben quattro voci nella cabina di commento della Rai per seguire le tappe del Giro d’Italia: squadra allargatissima per il network pubblico in occasione della Corsa Rosa, che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e ci terrà compagnia fino a domenica 31 maggio. Negli ultimi anni il pubblico si era abituato a una novità rispetto al consueto binomio con voce giornalistica e analisi tecnici, visto che erano state aggiunte le riflessioni storico-geografiche-culturali di Genovesi, ma per l’edizione alle porte gli appassionati potranno godere di un’ulteriore integrazione.

Davide Cassani tornerà infatti a commentare ogni singola frazione del Giro d’Italia, ritornando nel ruolo che lo ha reso celebre e apprezzato tra gli amanti del grande ciclismo e che aveva riabbracciato un paio di anni fa dopo essere stato Commissario Tecnico della nostra Nazionale. Il romagnolo fornirà le proprie analisi tecniche e tattiche, mettendo al servizio degli ascoltatori la sua esperienza e offrendo uno sguardo attento su quello che accadrà in gruppo. Al commento tecnico ci sarà anche Stefano Garzelli, sempre più apprezzato dal pubblico, che lo ha imparato a conoscere nelle ultime stagioni.

Francesco Pancani sarà la prima voce sulla Rai: la telecronaca di ogni tappa sarà affidata all’esperto giornalista, punto di riferimento del ciclismo sul network pubblico da più di un decennio. Spazio anche al confermatissimo scrittore Fabio Genovesi, pronto a fornire il suo consueto racconto storico-culturale-geografico e a raccontare curiosità, luoghi, storie e tradizioni: eccoci così arrivati alla composizione della squadra allargata Rai, che sarà completata dalla voce in moto di Stefano Rizzato. Interviste a cura di Ettore Giovannelli, Umberto Martini e Andrej Marusic.

Il palinsesto Rai sarà caratterizzato anche da Giro Mattina, condotto da Tommaso Meccarozzi, affiancato da Giada Borgato e Silvio Martinello (sempre 60 minuti prima dell’inizio della tappa). La conduzione del Processo alla Tappa (sempre dopo ogni frazione) sarà affidata ad Alessandro Fabretti, che avrà come ospiti stabili proprio Borgato e Martinello