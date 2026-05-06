Giro d’Italia 2026, le previsioni meteo per le tre settimane della Corsa Rosa. Maggio piovoso o caldo rovente?

Il Giro d’Italia 2026 scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggi o a Roma. Ma quali saranno le condizioni meteo che dovranno fronteggiare gli atleti in gara? Cosa dicono le previsioni della vigilia? Precisiamo che si tratta di tendenze sul medio e lungo periodo, dunque non è possibile garantire un’accuratezza vicina al 100%, ma il progresso scientifico ha reso sempre più attendibili le proiezioni stagionali come quelle di cui stiamo parlando in vista dell’imminente Corsa Rosa.

La prima metà del mese dovrebbe essere caratterizzata da un flusso di correnti instabili provenienti dal Nord Europa, che dovrebbe portare una serie di precipitazioni, in linea con la media stagionale (maggio è storicamente un mese piovoso, anche se il cambiamento climatico sembra avere modificato questa trend).

Per la seconda metà del mese, invece, ci dovrebbe essere un’inversione di tendenza: le proiezioni parlano di un clima caldo e un meteo più stabile, dovuto a una maggiore ingerenza di un promontorio del più vasto anticiclone africano. Si potrebbero addirittura toccare i 30 °C, con la possibilità di un’estate anticipata: farà la differenza sulle montagne durante l’ultima settimana del Giro d’Italia?