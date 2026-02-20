Giro d’Italia 2026, annunciate le wild card: un invito francese e due conferme. Tutte le squadre partecipanti

Al Giro d’Italia 2026 parteciperanno 23 squadre, che si presenteranno il prossimo 8 maggio in Bulgaria per la Grande Partenza. Alla Corsa Rosa parteciperanno di diritto le diciotto formazioni del World Tour, a cui si aggiungono due compagini meritevoli della presenza grazie al reanking 2025 (la Tudor Pro Cycling e la Pinarello Q36.5). Gli organizzatori della prima grande corsa a tappe della stagione avevano diritto di invitare tre realtà per la prima grande corsa a tappe della stagione e hanno assegnato le wild card a due realtà italiane di livello Professional e alla francese Unibet Rose Rockets.

Nessuna sorpresa: la Polti VisitMalta e la Bardiani CSF 7 Saber avranno diritto all’importante palcoscenico e cercheranno, come sempre, di onorare l’evento al massimo delle loro potenzialità. Il club francese di matrice olandese sostituirà nei fatti la transalpina Cofidis, che deteneva un diritto di partecipazione in virtù della graduatoria internazionale derivante dalla passata stagione, ma che ha deciso di rinunciare per ottimizzare il proprio calendario in base alle proprie esigenze.

In questo contesto ricordiamo anche quali sono le diciotto squadre del World Tour, che hanno diritto e dovere di partecipare ai grandi eventi del calendario internazionale: Alpecin, Bahrain, Decathlon, Ef, Groupama, Ineos, Lidl, Lotto, Movistar, Nsn, Red Bull, Soudal-Quick Step, Jayco, Picnic, Visma, Uae, Uno-X, XDS-Astana. Il grande favorito per la vittoria del Giro d’Italia 2026 sarà il danese Jonas Vingegard, che inseguirà la Tripla Corona dopo aver già vinto due Tour de France e una Vuelta di Spagna.

SQUADRE PARTECIPANTI GIRO D’ITALIA 2026

UCI WORLD TEAMS: Alpecin, Bahrain, Decathlon, Ef, Groupama, Ineos, Lidl, Lotto, Movistar, Nsn, Red Bull, Soudal-Quick Step, Jayco, Picnic, Visma, UAE, Uno-X, XDS-Astana.

UCI PRO TEAMS: Pinarello Q36.5, Tudor Pro Cycling.

WILD CARD: Bardiani CSF 7 Saber, Team Polti VisitMalta, Unibet Rose Rockets.