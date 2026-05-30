Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Gemona del Friuli-Piancavallo: orari, percorso, tv. Ultimo arrivo in salita!

Gran finale per il Giro d’Italia 2026. Penultima frazione, la ventesima, Gemona del Friuli-Piancavallo: ultimo tappone di montagna prima della passerella conclusiva in quel di Roma. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

200 chilometri da percorrere, 3751 metri di dislivello. Prima parte di gara pianeggiante, con l’unica difficoltà prevista con il GPM di Clauzetto (6.8 km al 5.6%). Poi si andrà verso l’ascesa protagonista di giornata: doppia scalata del Piancavallo, salita di prima categoria lunga 14,8 chilometri con pendenza media del 7,8% e punte del 14%. Al termine del primo passaggio si scende verso il lago di Barcis con una discesa impegnativa. Subito dopo si approccia l’ultima scalata che deciderà il podio.

FAVORITI

Jonas Vingegaard punta a chiudere ancora con una vittoria: il danese vuole prendersi in Maglia Rosa il successo numero cinque in questo Giro e sarà sicuramente il più atteso. L’unico rivale è Felix Gall che vorrà provare a conquistare il primo successo nella Corsa Rosa. Non mancheranno le sfide: Arensman proverà a staccare Hindley in chiave podio, Piganzoli invece vuole la Maglia Bianca ai danni di Eulalio. Per la vittoria di tappa la speranza è quella di vedere Giulio Pellizzari all’attacco.

PROGRAMMA

Sabato 30 maggio – Ventesima tappa Gemona del Friuli-Piancavallo (200 km)

Orario di partenza: 10.45

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA VENTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 10:45; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport