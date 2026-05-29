Jonas Vingegaard: “Sono felice per Kuss. Oggi poteva succedere di tutto”

Sepp Kuss del Team Visma | Lease a Bike s’impone nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 chilometri. Lo statunitense s’inserisce nella fuga di giornata, si tiene a ruota per gran parte della frazione, parte sull’ultima salita e arriva al traguardo da solo.

Jonas Vingegaard, già certo di essere padrone assoluto della gara, adotta una condotta conservativo, tiene sotto controllo l’andamento della corsa e concede al fedelissimo Sepp Kuss l’opportunità di potersi giocare la conquista del successo di giornata. Nel finale la Maglia Rosa risponde in scioltezza al tentativo di Felix Gall.

Al termine della frazione regina lo scandinavo commenta così la giornata e il successo del compagno: “Questa è una tappa in cui poteva succedere di tutto. Il nostro piano era di avere Sepp nella fuga che sarebbe nata sulla prima salita. Ci è riuscito e ha vinto. Sono veramente contento per lui. È sempre stato presente nelle mie vittorie nei Grandi Giri e c’è sempre stato per me, senza chiedere nulla per sé. Anche oggi, gliel’ho dovuto dire io di andare e giocarsi le proprie carte. Ci è riuscito e penso che se lo meriti. Non credeva che sarebbe riuscito a vincere tappe in tutti e tre i Grandi Giri e invece… È un altro giorno speciale per la nostra squadra“.

Lo sguardo alla giornata di domani e i complimenti alla squadra: “Una tappa davvero dura, ho cercato di controllare anche perché domani abbiamo un’altra giornata molto impegnativa. Abbiamo dimostrato di essere una squadra fortissima. Non ho mai avuto problemi e devo dire che questo è merito del team. Comunque, tengo alta la concentrazione e cerco di fare tutto al meglio. Non è finita finché non arriviamo a Roma“.