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Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Paestum-Napoli: percorso, orari, tv
Si riparte da una giornata di sostanziale tranquillità prima dell’inizio di un fine settimana destinato a concludersi con il primo significativo scossone alla classifica generale. Il Giro d’Italia continua con la sesta tappa, Paestum-Napoli di 142 chilometri.
Il gruppo affronta una frazione breve e pianeggiante contrassegnata da una sola difficoltà altimetrica che non dovrebbe creare scompiglio tra gli uomini di classifica. La conclusione in volata potrebbe essere la conclusione più naturale per l’arrivo nel capoluogo partenopeo.
PERCORSO
Tappa breve e pianeggiante. Nella prima parte i ciclisti percorrono la costa tirrenica fino a Salerno per poi salire verso Cava de’ Tirreni (unico GPM di giornata) per entrare nella piana attorno al Vesuvio. Gli ultimi settanta chilometri, dopo Nola, sono interamente cittadini in un susseguirsi di centri abitati.
Prima di entrare a Napoli si percorrono circa venti chilometri in superstrada. Il finale nella città si svolge su strade ampie e asfaltate. A 650 m dall’arrivo un curva a sinistra immette nella leggera salita (4%) di via Acton su basolato. A 400 m dall’arrivo due curve a destra conducono sul rettilineo finale in pavé.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA
Giovedì 14 maggio – Sesta tappa Paestum-Napoli (142 km)
Orario di partenza: 13.50
Orario di arrivo: 17.15 circa
DOVE VEDERE LA SESTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:30; Rai 2 dalle 14:05
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport