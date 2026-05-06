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Giro d’Italia 2026: tutte le salite della Corsa Rosa. Pendenze medie e massime
Mancano ormai due giorni alla partenza del Giro d’Italia 2026. Sarà la Bulgaria il paese ospitante delle prime tre frazioni, poi la Corsa Rosa entrerà sul territorio italiano concludendo i 3.468 metri totali a Roma. Non mancheranno le grandi salite che caratterizzano il primo Grande Giro della stagione. Andiamo a riepilogarle tappa per tappa.
SALITE GIRO D’ITALIA 2026
PRIMA TAPPA (147 km, venerdì 8 maggio): Nessebar-Burgas. Cape Agalina (1,2 km al 2,2% di pendenza media, 6% pendenza massima)
SECONDA TAPPA (221 km, sabato 9 maggio): Burgas-Veliko Tarnovo. Byala Pass (7,7 km al 4,6% di pendenza media, 10%pendenza massima), Vratnik Pass (9,1 km al 4,4% di pendenza media, 11% pendenza massima), Lyaskovets (3,9 km al 6,8% di pendenza media, 14% di pendenza massima)
TERZA TAPPA (175 km, domenica 10 maggio): Plovdiv-Sofia. Borovets Pass (9.2 km al 5.4% di pendenza media, 11% pendenza massima)
QUARTA TAPPA (128 km, martedì 12 maggio): Catanzaro-Cosenza. Cozzo Tunno (14.5 km al 5.9% di pendenza media, 11% pendenza massima)
QUINTA TAPPA (203 km, mercoledì 13 maggio): Praia a Mare-Potenza. Prestieri (13 km al 5% di pendenza media, 9% pendenza massima), Montagna grande di Viggiano (6.6 km al 9.1% di pendenza media, 15% pendenza massima)
SESTA TAPPA (142 km, giovedì 14 maggio): Paestum-Napoli. Cava de’ Tirreni (7,1 km al 2,7% di pendenza media, 8% pendenza massima)
SETTIMA TAPPA (244 km, venerdì 15 maggio): Formia-Blockhaus. Roccaraso (6.9 km al 6,5% di pendenza media, 12% pendenza massima), Blockhaus (13.6 km all’8,4% di pendenza media, 14% pendenza massima)
OTTAVA TAPPA (156 km, sabato 16 maggio): Chieti-Fermo. Montefiore dell’Aso (10 km al 3,6% di pendenza media, 12% pendenza massima), Monterubbiano (4,7 km al 5,8% di pendenza media, 12% pendenza massima), Capodarco (2,5 km al 6,3% di pendenza media, 18% pendenza massima), Fermo (3,5 km al 6,2% di pendenza media, 22% pendenza massima)
NONA TAPPA (184 km, domenica 17 maggio): Cervia-Corno alle Scale. Querciola (11,5 km al 4,3% di pendenza media, 15% pendenza massima), Corno alle Scale (10,8 km al 6,1% di pendenza media, 15% pendenza massima)
DECIMA TAPPA (42 km cronometro individuale, martedì 19 maggio): Viareggio. Non sono previste salite
UNDICESIMA TAPPA (195 km, mercoledì 20 maggio): Porcari-Chiavari. Passo del Termine (7,4 km al 5% di pendenza media, 10% pendenza massima), Colle di Guaitarola (9.9 km al 6,2%, 11% pendenza massima), Colla dei Scioli (5,7 km al 6,4% di pendenza media, 15% pendenza massima)
DODICESIMA TAPPA (175 km, giovedì 21 maggio): Imperia-Novi Ligure. Colle Giovo (11,5 km al 4,2% di pendenza media, 10% pendenza massima), Bric Berton (5,5 km al 6% di pendenza media, 10% pendenza massima)
TREDICESIMA TAPPA (189 km, venerdì 22 maggio): Alessandria-Verbania. Bieno (2,4 km al 5,5% di pendenza media, 9% pendenza massima), Ungiasca (4,7 km al 7,1% di pendenza media, 13% pendenza massima)
QUATTORDICESIMA TAPPA (133 km, sabato 23 maggio): Aosta-Pila. Saint-Barthélémy (15.8 km al 6,5% di pendenza media, 13% pendenza massima), Doues (5,8 km al 6,4% di pendenza media, 13% pendenza massima), Lin Noir (7,4 km al 7,9% di pendenza media, 12% pendenza massima), Verrogne (5,6 km al 6.9% di pendenza media, 12% pendenza massima), Pila/Gressan (16.5 km al 7,1% di pendenza media, 11% pendenza massima)
QUINDICESIMA TAPPA (157 km, domenica 24 maggio): Voghera-Milano. Non sono previste salite
SEDICESIMA TAPPA (113 km, martedì 26 maggio): Bellinzona-Carì. Torre (4,7 km al 5,5% di pendenza media, 10% pendenza massima), Leontica (3 km all’8,5% di pendenza media, 14% pendenza massima), Carì (11.7 km al 7,9% di pendenza media, 13% pendenza massima)
DICIASSETTESIMA TAPPA (202 km, mercoledì 27 maggio): Cassano d’Adda-Andalo. Passo dei Tre Termini (8,2 km al 5,9% di pendenza media, 10% pendenza massima), Cocca di Lodrino (8,2 km al 4% di pendenza media, 10% pendenza massima), Andalo-Lever (8,3 km al 3,9% di pendenza media, 9% pendenza massima)
DICIOTTESSIMA TAPPA (151 km, giovedì 28 maggio): Fai della Paganella-Pieve di Soligo. Fastro (3,2 km al 4,1% di pendenza media, 9% pendenza massima), Muro di Ca’ del Poggio (1,1 km al 12,3% di pendenza media, 19% pendenza massima)
DICIANNOVESIMA TAPPA (151 km, venerdì 29 maggio): Feltre-Alleghe. Passo Duran (12.1 km all’8,2% di pendenza media, 14% pendenza massima), Coi (5,8 km al 9,7% di pendenza media, 19% pendenza massima), Forcella Staulanza (6,3 km al 6,7% di pendenza media, 10% pendenza massima), Passo Giau (9,9 km al 9,3% di pendenza media, 14% pendenza massima), Passo Falzarego (10,1 km al 5,6% di pendenza media, 10% pendenza massima), Alleghe (5 km al 9,6% di pendenza media, 15% pendenza massima)
VENTESIMA TAPPA (200 km, sabato 30 maggio): Gemona del Friuli-Piancavallo. Clauzetto (6,9 km al 5,7% di pendenza media, 9% pendenza massima), Piancavallo (14,5 km al 7,8% di pendenza media, 14% pendenza massima)
VENTUNESIMA TAPPA (131 km. domenica 31 maggio): Roma-Roma. Non sono previste salite
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