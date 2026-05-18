Dall’argento agli Europei Under 23 alla finale continentale di Roma 2024: Manuel Lando è uno dei protagonisti della nuova generazione del salto in alto italiano 🇮🇹
In questa intervista esclusiva di FOCUS parliamo della crescita dell’atletica italiana, della straordinaria concorrenza interna nel salto in alto, dei problemi fisici che stanno colpendo molti altisti e dell’evoluzione tecnica delle gare internazionali.
🏆 Manuel racconta il suo percorso: dagli inizi nel nuoto alla scelta definitiva dell’atletica, passando per i primi successi internazionali fino agli obiettivi futuri.
🎯 Un confronto tecnico e mentale sul presente e sul futuro del salto in alto mondiale:
✔️ Italia potenza mondiale dell’alto
✔️ Gestione degli infortuni
✔️ Evoluzione delle finali internazionali
✔️ Preparazione mentale
✔️ Europei di Roma 2024
✔️ Obiettivi verso il futuro
📌 Un’intervista intensa tra tecnica, emozioni e visione dello sport.
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🎙️ Conduce Alice Liverani