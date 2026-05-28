Flavia Cassano si rivela al mondo e conquista il bronzo agli Europei di ginnastica ritmica: sorriso da junior

A Varna (Bulgaria) sono state assegnate le prime medaglie nell’ambito degli Europei 2026 di ginnastica ritmica. La serata della seconda giornata di gare è stata dedicata alle finali di specialità delle individualiste juniores: le migliori otto atlete del turno preliminare disputato ieri si sono fronteggiate a viso aperto sui quattro attrezzi per contendersi i piazzamenti sul podio e lo spettacolo è stato decisamente scoppiettante, in vista del fine settimana riservato alle seniores.

L’Italia festeggia per merito di Flavia Cassano, che ha conquistato uno splendido bronzo al cerchio con il punteggio di 25.800 (10.6 la nota di partenza, 7.7 per l’esecuzione, 7.5 di pannello A). L’azzurra, allenata da Marisa Stufano e Maddalena Carieri, ha chiuso alle spalle della bulgara Siyana Alekova (27.100) e della russa Kseniia Savinova (26.350): si tratta del miglior risultato della carriera per la 14enne pugliese in forza alla Iris Giovinazzo, che potrebbe avere un futuro roseo di fronte a sé.

Ludovica Ajello ha chiuso al settimo posto alle clavette con il riscontro di 25.200 nella gara vinta di misura dalla georgiana Nita Jamagidze (26.900) davanti alla bulgara Dea Emilova (26.800) e all’israeliana Mariia Miachina (26.550). Al nastro, invece, ha festeggiato la russa Iana Zaikina (26.000) sull’ucraina Sofiia Krainska (25.750) e sulla tedesca Melissa Diete (25.300). La bielorussa Kira Babkevich ha dettato legge con la palla (25.900), regolando Diete (25.800) e l’ucraina Varvara Chubarova (25.700).