Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Dopo aver battuto in quattro set il rognoso neerlandese Tallon Griekspoor, Matteo Arnaldi tornerà in campo nel tardo pomeriggio (o in serata) di giovedì 28 maggio per sfidare il greco Stefanos Tsitsipas al secondo turno del Roland Garros 2026. Un match tutt’altro che chiuso per il tennista ligure, reduce da un buon periodo in termini di risultati e potenzialmente in grado di mettere in difficoltà il suo prossimo avversario.

Palmares alla mano non c’è storia, ricordando le due finali Slam (di cui una proprio sulla terra rossa parigina persa da 2-0 sopra contro Novak Djokovic), i tre titoli a Montecarlo ed il trionfo alle ATP Finals 2019, ma il 27enne nativo di Atene si è reso protagonista di una flessione importante nelle ultime stagioni e oggi occupa il 79° posto del ranking mondiale. Un solo precedente tra i due, quando Tsitsipas si impose in rimonta per 3-1 agli ottavi di questo torneo nel 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Tsitsipas, valevole per il secondo turno del Roland Garros. L’incontro sarà visibile in diretta streaming a pagamento (per gli abbonati) su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-TSITSIPAS ROLAND GARROS 2026

Giovedì 28 maggio

Court 14 – Inizio alle ore 11.00

I. Jovic vs E. Navarro

A seguire

H. Hurkacz vs F. Tiafoe

A seguire

A. Ruzic vs M. Keys

A seguire

Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas

PROGRAMMA ARNALDI-TSITSIPAS: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.