Nuova puntata di FOCUS con ospite Francesca Pan, una delle protagoniste del basket femminile italiano. La giocatrice della Reyer Venezia si racconta a cuore aperto tra carriera, emozioni e grandi obiettivi, ripercorrendo il viaggio che l’ha portata dall’esperienza nel basket NCAA americano fino ai successi in Italia e con la maglia azzurra.

Nel corso dell’intervista Francesca Pan parla delle finali Scudetto contro Famila Schio, della storica qualificazione della Nazionale femminile di basket dell’Italia ai Mondiali dopo 32 anni, della leadership nello spogliatoio e della gestione della pressione nei momenti decisivi.

Un racconto autentico tra basket giocato, sacrifici, emozioni, rivalità e mentalità vincente. Spazio anche al rapporto con le compagne, all’ultima stagione di Giorgia Sottana e al significato di essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

🏀 Intervista esclusiva da non perdere per tutti gli appassionati di basket femminile italiano e internazionale.

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