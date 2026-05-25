A soli 16 anni, Alessia Succo sta riscrivendo la storia degli ostacoli giovanili in Italia e nel mondo. Velocista e ostacolista dell’Atletica Settimese, Alessia ha vissuto un 2025 e un inizio 2026 da favola: dal Record del Mondo U18 nei 60hs (con un clamoroso 8.05), fino al freschissimo Record Italiano U20 eguagliato la scorsa settimana al Meeting di Savona con 13.14 nei 100hs.

In questa puntata di Talent Zone, la giovanissima fuoriclasse piemontese si racconta a 360 gradi. Dalle piste di Settimo Torinese ai podi internazionali – come l’oro agli EYOF e il pazzesco bronzo europeo U20 conquistato contro atlete molto più grandi di lei –, Alessia ci porta dentro il suo mondo fatto di tecnica millimetrica, una maturità e una pazienza disarmanti per la sua età, e una fame agonistica non indifferente.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

gli inizi

Il “Turning Point”: Il momento esatto in cui ha capito che l’atletica stava diventando una cosa maledettamente seria.

che tipo di atleta e agonista

La gestione delle distanze: Il rapporto con le altre specialità

i Record del Mondo: La straordinaria mentalità dietro al WR U18 (8.05): tra pazienza, gestione della frustrazione e i dettagli millimetrici di una disciplina perfezionista.

Gareggiare con le big: Cosa si “ruba” alle atlete più grandi quando si vince un bronzo europeo U20 a soli 16 anni.

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