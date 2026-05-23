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La Sprint Race del GP del Canada regala spettacolo, strategie aggressive e tanti spunti tecnici da analizzare. In studio conduce Luca Preti insieme a Giorgio Piola e Biagio Maglienti per un approfondimento completo sulla gara sprint di Formula 1.
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