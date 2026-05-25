Il GP del Canada ci ha regalato forse la gara più spettacolari di questa stagione di Formula 1. Sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve è andato in scena un intenso duello interno in casa Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, con i due piloti Mercedes protagonisti di una battaglia combattuta ma sempre corretta, nel pieno rispetto tra compagni di squadra. Ottima la prestazione di Lewis Hamilton, autore di un sorpasso spettacolare su Max Verstappen che gli ha permesso di arrivare secondo, mentre il pilota Red Bull ha portato a casa un prezioso terzo posto al termine di una gara solida e intelligente. Nel nuovo appuntamento di Motor News, Giorgio Piola e Biagio Maglienti analizzano tutti gli aspetti tecnici della corsa canadese, concentrandosi soprattutto sugli aggiornamenti introdotti da Mercedes: modifiche che hanno migliorato non solo la potenza della monoposto, ma anche l’efficienza aerodinamica e la gestione complessiva della vettura. Conduce in studio Luca Preti.