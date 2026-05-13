Classifica Giro d’Italia 2026, quinta tappa: Eulalio maglia rosa con una fuga bidone, vantaggio siderale sui big
Una pioggia incessante, un freddo decisamente atipico per la stagione, l’esigente salita di Monte Grande di Viggiano (6,6 km al 9,2% di pendenza media, piazzata a 48 km chilometri dal traguardo) hanno messo a durissima prova i ciclisti e hanno condizionato la quinta tappa del Giro d’Italia 2026. La frazione di 203 km da Praia a Mare a Potenza ha partorito la classica fuga bidone, che potrebbe condizionare il prosieguo della Corsa Rosa e che indubbiamente animerà le prossime giornate.
Il portoghese Afonso Eulalio è riuscito a fare il vuoto insieme allo spagnolo Igor Arrieta e la coppia ha guadagnato sette minuti abbondanti sul gruppo dei migliori, rimescolando tutte le carte in tavola. L’iberico è caduto quando mancavano tredici chilometri all’arrivo e così il lusitano è andato via in solitaria, ma egli stesso è caduto a 6,5 km dal traguardo e si è così ricomposta la coppia che ha animato l’intera giornata, tanto da giocarsi il successo parziale.
Arrieta ha sbagliato strada a due chilometri dall’arrivo, manifestando parecchia paura nel guidare nel mezzo, e così Eulalio è riuscito a rilanciare l’andatura per andare per fare il vuoto. Lo spagnolo è rientrato negli ultimi 200 metri e si è preso il successo di tappa, mentre il lusitano ha conquistato la maglia rosa. Giulio Ciccone si è trovato senza compagni di squadra ad aiutarlo (a parte il designato capitano Derek Gee) e non è così riuscito a difendere il simbolo del primato.
Eulalio svetta in testa alla graduatoria con un vantaggio di 2’51” su Arriera, 3’34” su Christian Scaroni, 3’39” su Andrea Raccagni Noviero, addirittura 6’12” su Ciccone. Può davvero essere una mina vagante per il bersaglio grosso? Tutto invariato tra i big: Ciccone (che potrebbe puntare sulle singole tappe) ha 4” sul colombiano Egan Bernal, 6” su Giulio Pellizzari, 10” sul danese Jonas Vingegaard (grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine), 10” sullo spagnolo Enric Mas e su Damiano Caruso, 10” sull’australiano Jai Hindley e sull’austriaco Felix Gall.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della quinta tappa. Domani (giovedì 14 maggio) andrà in scena la sesta frazione: 141 km da Paestum a Napoli, sulla carta è tutto apparecchiato per la volata di gruppo in Piazza del Plebiscito e non dovrebbero esserci degli scossoni di rilievo nella graduatoria.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la quinta tappa)
1 31 ▲30 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 21:27:43
2 53 ▲51 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 2:51
3 42 ▲39 Scaroni Christian XDS Astana Team 3:34
4 27 ▲23 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 3:39
5 41 ▲36 Kulset Johannes Uno-X Mobility 5:17
6 1 ▼5 Ciccone Giulio Lidl – Trek 10″ 6:12
7 2 ▼5 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 6:16
8 3 ▼5 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ ,,
9 4 ▼5 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,
10 5 ▼5 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 6:18
11 6 ▼5 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ ,,
12 7 ▼5 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 6:22
13 8 ▼5 Mas Enric Movistar Team ,,
14 9 ▼5 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
15 11 ▼4 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,
15 10 ▼5 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,
17 13 ▼4 Caruso Damiano Bahrain – Victorious ,,
18 15 ▼3 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
19 17 ▼2 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
20 18 ▼2 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
21 19 ▼2 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,
22 20 ▼2 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike ,,
23 21 ▼2 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,
24 23 ▼1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team ,,
25 24 ▼1 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
26 25 ▼1 Kench Josh Groupama – FDJ United ,,
27 58 ▲31 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 7:20
28 30 ▲2 Gee-West Derek Lidl – Trek 7:23
29 35 ▲6 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
30 36 ▲6 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
31 37 ▲6 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
32 50 ▲18 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 7:47
33 40 ▲7 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 8:27
34 67 ▲33 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 8:57
35 44 ▲9 Romo Javier Movistar Team 9:17
36 45 ▲9 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
37 46 ▲9 Leknessund Andreas Uno-X Mobility ,,
38 49 ▲11 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 10:18
39 54 ▲15 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 11:52
40 85 ▲45 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 14″ 12:02
41 63 ▲22 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 10″ 12:49
42 89 ▲47 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 13:56
43 65 ▲22 López Juan Pedro Movistar Team 13:59
44 70 ▲26 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 14:46
45 72 ▲27 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 15:00
46 14 ▼32 Zana Filippo Movistar Team 16:15
47 12 ▼35 Rubio Einer Soudal Quick-Step ,,
48 22 ▼26 Sobrero Matteo Lidl – Trek ,,
49 34 ▼15 Poels Wout Unibet Rose Rockets 16:17
50 16 ▼34 Engelhardt Felix Team Jayco AlUla 16:46
51 82 ▲31 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 16:51
52 28 ▼24 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 17:16
53 29 ▼24 Ulissi Diego XDS Astana Team ,,
54 99 ▲45 García Cortina Iván Movistar Team 31:55
55 38 ▼17 Turner Ben Netcompany INEOS *18:38
56 101 ▲45 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 32:14
57 26 ▼31 Aular Orluis Movistar Team 6″ *19:16
58 107 ▲49 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 32:14
59 47 ▼12 Oliveira Nelson Movistar Team *20:01
60 51 ▼9 Sheffield Magnus Netcompany INEOS *20:11
61 90 ▲29 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta *20:28
62 48 ▼14 Segaert Alec Bahrain – Victorious *20:42
63 80 ▲17 Magnier Paul Soudal Quick-Step 20″ *28:30
64 61 ▼3 Schultz Nick NSN Cycling Team *21:15
65 64 ▼1 Valgren Michael EF Education – EasyPost *21:41
66 92 ▲26 Huens Axel Groupama – FDJ United *30:36
67 57 ▼10 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious *21:46
68 60 ▼8 Gualdi Simone Lotto Intermarché *,,
69 59 ▼10 Strong Corbin NSN Cycling Team *,,
70 56 ▼14 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team *22:13
71 33 ▼38 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe *22:49
72 66 ▼6 Aerts Toon Lotto Intermarché *25:07
73 69 ▼4 Haig Jack Netcompany INEOS *,,
74 71 ▼3 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ *25:18
75 73 ▼2 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech *25:24
76 74 ▼2 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta *26:11
77 76 ▼1 Hatherly Alan Team Jayco AlUla *,,
78 77 ▼1 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United *26:28
79 84 ▲5 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team *26:44
80 83 ▲3 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team *27:15
81 105 ▲24 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS *27:54
82 79 ▼3 Ganna Filippo Netcompany INEOS *28:20
84 87 ▲3 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber *29:27
85 88 ▲3 Barguil Warren Team Picnic PostNL *,,
87 62 ▼25 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets *30:45
88 94 ▲6 Rota Lorenzo Lotto Intermarché *31:07
89 95 ▲6 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech *,,
90 96 ▲6 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility *31:14
91 97 ▲6 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team *31:27
92 102 ▲10 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step *31:43
93 98 ▲5 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL *31:54
95 93 ▼2 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe *32:11
97 104 ▲7 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 32:14
99 111 ▲12 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 32:58
100 113 ▲13 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 33:19
101 108 ▲7 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 33:49
102 115 ▲13 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 34:11
103 109 ▲6 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 34:14
104 100 ▼4 Stannard Robert Bahrain – Victorious 34:18
105 116 ▲11 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 34:24
106 119 ▲13 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 34:52
107 78 ▼29 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 35:37
108 68 ▼40 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 35:39
109 75 ▼34 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 35:40
110 121 ▲11 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 36:06
111 122 ▲11 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
112 126 ▲14 Jacobs Johan Groupama – FDJ United ,,
113 125 ▲12 Bettiol Alberto XDS Astana Team ,,
114 81 ▼33 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 36:08
115 127 ▲12 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 36:19
116 128 ▲12 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
117 123 ▲6 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 37:41
118 130 ▲12 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 8″ 37:49
119 131 ▲12 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 37:53
120 136 ▲16 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 37:57
121 86 ▼35 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 38:06
122 143 ▲21 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 38:56
123 144 ▲21 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
124 91 ▼33 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 39:12
125 103 ▼22 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 39:16
126 145 ▲19 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 39:26
127 139 ▲12 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 39:47
128 151 ▲23 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech 40:35
129 106 ▼23 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 41:13
130 152 ▲22 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 41:35
131 154 ▲23 Ballerini Davide XDS Astana Team 41:45
132 129 ▼3 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 41:56
133 110 ▼23 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 41:57
134 112 ▼22 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
135 114 ▼21 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 42:26
136 117 ▼19 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 43:27
137 118 ▼19 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek ,,
138 168 ▲30 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 44:08
139 164 ▲25 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 44:39
140 120 ▼20 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 44:43
141 159 ▲18 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 44:53
142 124 ▼18 Consonni Simone Lidl – Trek 45:05
143 132 ▼11 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 46:56
144 133 ▼11 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step ,,
145 134 ▼11 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech ,,
146 135 ▼11 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets ,,
147 137 ▼10 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets ,,
148 138 ▼10 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets ,,
149 140 ▼9 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 47:02
150 141 ▼9 van Uden Casper Team Picnic PostNL 47:08
151 142 ▼9 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 48:48
152 146 ▼6 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 48:53
153 147 ▼6 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 49:05
154 148 ▼6 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 49:09
155 149 ▼6 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets ,,
156 150 ▼6 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team ,,
157 153 ▼4 Livyns Arjen XDS Astana Team 51:11
158 157 ▼1 Walscheid Max Lidl – Trek 51:47
159 158 ▼1 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
160 156 ▼4 Blikra Erlend Uno-X Mobility 51:55
161 155 ▼6 Malucelli Matteo XDS Astana Team 52:21
162 160 ▼2 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 52:33
163 161 ▼2 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team ,,
164 162 ▼2 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 52:58
165 163 ▼2 Naberman Tim Team Picnic PostNL 53:38
166 165 ▼1 Mullen Ryan NSN Cycling Team ,,
167 166 ▼1 Flynn Sean Team Picnic PostNL 54:34
168 171 ▲3 Stewart Jake NSN Cycling Team 57:22
169 172 ▲3 Smith Dion NSN Cycling Team ,,
170 174 ▲4 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 1:04:16