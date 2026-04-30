Flavio Cobolli raggiunge il best ranking e accarezza la top-10: la nuova classifica dopo Madrid

Flavio Cobolli ha perso contro Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: 6-1, 6-4 in favore del fuoriclasse tedesco, che ha spinto sull’acceleratore fin dalle battute iniziali del primo set ed è poi riuscito a strappare il servizio all’avversario nel corso del nono gioco della seconda frazione. Il numero 3 del mondo ha rispettato il pronostico della vigilia sulla terra rossa della capitale spagnola, mentre il tennista italiano non è riuscito a replicare l’impresa firmare poche settimane fa contro il teutonico nella semifinale del torneo ATP 500 di Barcellona.

Il 23enne romano si consolerà comunque con il suo best ranking, che raggiungerà ufficialmente nella giornata di lunedì 4 maggio, quando verrà aggiornata la classifica generale dopo la conclusione dell’evento in corso di svolgimento sul mattone tritato iberico. Flavio Cobolli sarà infatti numero 12 del mondo (era stato al massimo tredicesimo nella graduatoria) con 2.750 punti all’attivo, rispetto all’ultimo aggiornamento ha scavalcato il russo Andrey Rublev e si è lasciato alle spalle il ceco Jiri Lehecka.

Il francese Arthur Fils è ancora in corsa a Madrid (affronterà Jannik Sinner nella semifinale in programma venerdì 1° maggio), ma anche se dovesse alzare al cielo il trofeo rimarrebbe venti punti dietro rispetto al nostro portacolori. Flavio Cobolli rimane distante dal kazako Alexander Bublik (undicesimo con 3.355 punti) e da Lorenzo Musetti (decimo con 3.415) alla vigilia degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 6 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ATP al 20 aprile: 13mo con 2.600 punti.

Ranking ATP al 4 maggio: 12mo con 2.750 punti.