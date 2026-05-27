Ginnastica ritmica, Flavia Cassano e Ludovica Ajello in finale agli Europei. L’Italia apre bene con le juniores

A Varna (Bulgaria) sono incominciati gli Europei 2026 di ginnastica ritmica, ad aprire le danze sono state le juniores, impegnate nel turno di qualificazione che ha delineato le otto atlete ammesse alle finali di specialità in programma domani sera. L’Italia sorride per merito di due giovani promesse, che si sono messe in bella mostra e che saranno protagoniste nella lotta per le medaglie.

Flavia Cassano è eccellente quarta al cerchio con il punteggio di 25.350, alle spalle dell’israeliana Rebekka Miller (26.800), della bulgara Siyana Alekova (26.650) e della russa Kseniia Savinova (25.900). Ludovica Ajello è ottima sesta con le clavette (25.150), dove si è distinta la georgiana Nita Jamagidze (26.700), davanti all’israeliana Mariia Miachina (26.550) e alla bulgara Dea Emilova (25.850). Le altre due azzurre in gara non sono riuscite a superare il taglio: Elodie Margot Godioz si è fermata al dodicesimo posto con la palla (23.000), Veronica Zappaterreni ha chiusa in 17ma piazza con il nastro (22.150).

La bielorussa Kira Babkevich è stata la migliore alla palla (25.850), distanziando la tedesca Melissa Diete (25.250) e la georgiana Nita Jamagidze (25.050). Al nastro si è distinta la bulgara Dea Emilova (26.800), che ha inflitto distacchi abissali all’ucraina Sofiia Krainska (25.300) e alla tedesca Melissa Diete (24.950).

L’Italia staziona al nono posto nel Team Ranking (95.650), a cui contribuiranno anche i risultati delle individualiste seniores (Sofia Raffaeli e Tara Dragas, in pedana domani per la prima giornata di qualificazioni) e quelli delle Farfalle (impegnate sabato pomeriggio nell’all-around).