Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (27 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara

Oggi mercoledì 27 maggio incominciano gli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale andrà in scena a Varna (Bulgaria), località che ospitò la manifestazione già cinque anni fa e che si appresta ad accogliere una nuova scoppiettante edizione della kermesse. Ad aprire le danze saranno le individualiste juniores: prima giornata dedicata esclusivamente alle giovani promesse del panorama internazionale, impegnate nel turno di qualificazione a partire dalle ore 09.00.

Le migliori otto atlete per ogni attrezzo staccheranno il biglietto per le finali di specialità in programma domani sera e che assegneranno le ambite medaglie. L’Italia sarà protagonista con ben quattro ginnaste, desiderose di mettersi in mostra su un palcoscenico molto importante e che rappresenta un rilevante trampolino di lancio: Ludovica Ajello, Flavia Cassano, Elodie Margot Godioz e Veronica Zappaterreni. Domani toccherà alle individualiste seniores, con Sofia Raffaeli e Tara Dragas pronte a brillare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (mercoledì 27 maggio) agli Europei 2026 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, solo per gli abbonati, su gymtv.online. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono avanti di un’ora rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Mercoledì 27 maggio

09.00-18.40 Qualificazioni individualiste juniores (italiane dalle 16.40 alle 18.40)

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: gymtv.online, per gli abbonati.

ITALIANE IN GARA EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Ludovica Ajello, Flavia Cassano, Elodie Margot Godioz, Veronica Zappaterreni.