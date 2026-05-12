Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 maschile prosegue la corsa delle capoliste Pro Recco e AN Brescia.

La Rari Nantes Savona supera il Circolo Nautico Posillipo nello scontro diretto tra terza e quarta forza del campionato.

In zona salvezza successo pesantissimo per il Circolo Canottieri Ortigia, mentre il Telimar Palermo cade contro la già retrocessa Rari Nantes Florentia.

Spazio poi alla Nazionale femminile: l’Italia chiude al quarto posto la Division I di World Cup e conquista il pass per la Final Eight di Sydney, in programma alla fine di luglio.

La formazione allenata da Maurizio Mirarchi, pur con qualche difficoltà emersa nelle ultime uscite, lascia intravedere segnali incoraggianti su cui costruire il nuovo ciclo del Setterosa.

A commentare il percorso azzurro è Olimpia Sesena, portiere della SIS Roma e premiata come miglior giovane del torneo. Sesena analizza la crescita della squadra, gli aspetti su cui lavorare e le prospettive del nuovo corso tecnico.

L’attenzione si sposta ora nuovamente sull’attività di club, con la SIS Roma attesa dal ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il CN Mataró.

📌 Serie A1 maschile, World Cup femminile e Champions League: analisi e scenari della settimana della pallanuoto italiana.