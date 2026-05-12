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Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.
Il tema della puntata sarà “Lo sport nella costituzione”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione:
– Federico Venturi Ferriolo, avvocato dello studio LCA di Milano, esperto in diritto sportivo e consulenza legale nel settore dello sport;
– Mattia Grassani, tra i più autorevoli avvocati italiani specializzati in diritto sportivo, consulente di società professionistiche e federazioni;
– Enrico Crocetti Bernardi, avvocato e professionista attivo nell’ambito della normativa sportiva e della governance del settore.
Segui la diretta:
https://lnkd.in/ezVnCd7
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