Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.

Il tema della puntata sarà “Lo sport nella costituzione”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione:

– Federico Venturi Ferriolo, avvocato dello studio LCA di Milano, esperto in diritto sportivo e consulenza legale nel settore dello sport;

– Mattia Grassani, tra i più autorevoli avvocati italiani specializzati in diritto sportivo, consulente di società professionistiche e federazioni;

– Enrico Crocetti Bernardi, avvocato e professionista attivo nell’ambito della normativa sportiva e della governance del settore.

Segui la diretta:

https://lnkd.in/ezVnCd7

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