Intervista esclusiva e davvero unica di OA Sport con Lorenzo Zazzeri. Il campione azzurro si apre come raramente aveva fatto in passato, raccontando non solo la carriera sportiva ai massimi livelli, ma anche il lato più personale, creativo e umano del suo percorso.

Dai primi passi nel nuoto fino ai successi internazionali, Zazzeri ripercorre le tappe che lo hanno portato a conquistare medaglie olimpiche, mondiali ed europee, diventando uno dei simboli dello sprint italiano. Ampio spazio alle emozioni vissute ai Olympic Games Tokyo 2020 con lo storico argento nella staffetta 4×100 stile libero e alla finale olimpica individuale nei 50 stile.

Nel corso della chiacchierata affronta anche i momenti più difficili della carriera, i problemi di salute, la forza necessaria per ripartire e il ritorno ad altissimo livello con nuovi obiettivi internazionali all’orizzonte, guardando a Olympic Games Los Angeles 2028.

Ma questa intervista va oltre il nuoto. Per la prima volta Zazzeri dedica ampio spazio anche al suo mondo artistico: il progetto ZazzArt, gli studi che sta portando avanti in accademia, la pittura come forma di espressione e il rapporto tra creatività e performance sportiva. Lorenzo mostra anche esempi concreti del lavoro che sta sviluppando, offrendo un ritratto inedito e sorprendente.

Un faccia a faccia autentico con un atleta che si racconta senza filtri, tra corsie, emozioni, rinascita e arte.

🎯 In questo video:

Le medaglie olimpiche e mondiali

Il racconto di Tokyo 2020

Il periodo più duro e la rinascita

Gli obiettivi futuri verso LA28

Il lato umano di Zazzeri

ZazzArt e gli studi in accademia

Il legame tra arte e sport

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Conduce Alice Liverani