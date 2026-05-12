Sergio Baldo a Sprint Zone: dentro il mondo delle Fiamme Oro tra Jacobs, Tamberi e Furlani
Nuovo appuntamento con Sprint Zone e grande ospite del martedì: Sergio Baldo, figura di riferimento dell’atletica italiana.
Direttore tecnico delle Fiamme Oro Padova per il settore atletica e dal gennaio 2025 presidente della FIDAL Veneto, Baldo coordina alcuni dei più grandi campioni azzurri come Mattia Furlani, Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Larissa Iapichino e Yeman Crippa.
Nel corso della puntata analizzeremo il grande momento dell’atletica italiana, le dinamiche interne delle Fiamme Oro, la crescita dei giovani talenti e le prospettive future del movimento azzurro. Spazio anche al percorso personale di Sergio Baldo, ex saltatore in alto di ottimo livello, costretto a interrompere prematuramente la carriera a soli 21 anni a causa di un grave infortunio.
Un’intervista ricca di spunti, racconti e approfondimenti sul presente e sul futuro dell’atletica italiana, tra gestione dei campioni, organizzazione sportiva e l’esperienza alla guida del comitato regionale veneto della FIDAL.
Conduce: Ferdinando Savarese
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