Quali programmi di Rai 2 verranno cancellati per il Giro d’Italia? Come cambia il palinsesto, stop a Ore 14

Il Giro d’Italia 2026 godrà di una vastissima copertura televisiva sulle reti Rai, tenendo compagnia a tutti gli appassionati fin dal primo chilometro di tutte le ventuno tappe in programma da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio. Il network pubblico ha svelato il proprio palinsesto, che sostanzialmente non cambia rispetto agli ultimi anni: Giro Mattina un’ora prima del via di ogni frazione (si tratta di un programma di approfondimento, su RaiSportHD), la diretta della tappa (fino alle ore 14.00 su RaiSportHD, poi ci si trasferirà su Rai 2), il Processo alla Tappa subito dopo il traguardo (sempre su Rai 2, fino alle ore 18.00).

La seconda rete sarà dunque ampiamente coinvolta e verrà occupata per buona parte della giornata per lasciare spazio alla Corsa Rosa, dunque il palinsesto sarà ampiamente rivoluzionato. Quali saranno i programmi, abitualmente in onda su Rai 2 nel corso del pomeriggio, che verranno cancellati nelle prossime tre settimane? Riepiloghiamo la situazione, che interesserà da vicino gli spettatori abituali di alcune trasmissione che godono anche di un ampio riscontri in termini di ascolti e di share.

Alle ore 14.00 non ci sarà più “2 di picche”, cinque minuti di approfondimento giornalistico sotto la conduzione di Tommaso Cerno. Salta uno dei programmi più seguiti del palinsesto pomeridiano della Rai: l’apprezzato Ore 14 condotto da Milo Infante, che segue da vicino tutti i fatti di cronaca e che nelle ultime settimane ha anche superato il milione di spettatori. Non sarà più in onda dalle ore 14.05 alle ore 15.30, ma è confermato lo spazio settimanale in prima serata (o di giovedì, come d’abitudine, o di venerdì) dove si tornerà sull’attualità, con particolare attenzione al caso di Garlasco.

Termina la stagione di BellaMa’, talk condotto da Pierluigi Diaco dalle ore 15.30 alle ore 17.00: il programma con la sfida tra Generazione Z e Boomer a suon di reel e gare di ballo e canto ritornerà in autunno. Stop anche a La Porta Magica condotto da Andrea Delegu (dalle ore 17.00 alle ore 18.00), durante il quale persone che vogliono cambiare un aspetto della propria vita si affidano a coach professionisti del settore.

Dalle ore 18.00, al termine del Processo alla Tappa, tornerà tutto alla normalità con nell’ordine: il Tg Parlamento (18.00-18.10), il TG2 LIS (18.10-18.15), il TG2 (18.15-18.35), il Tg Sport (18.35-18.58), i due minuti dedicati al meteo, la serie tv F.B.I. (19.00-20.30), il TG2 (20.30-21.00), il TG2 Post (21.00-21.20 circa) e il programma di prima serata (che varierà di giorno in giorno).