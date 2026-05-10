Filippo Fiorelli regala spettacolo sulle ribinou e vince la Tro-Bro Léon! Sigillo italiano alla piccola Roubaix

Filippo Fiorelli ha vinto la sempre prestigiosa Tro-Bro Léon, corsa di un giorno giunta alla 43ma edizione (evento di livello Pro, dunque subito sotto le manifestazioni World Tour) e che ha regalato una domenica di grande spettacolo sulle strade francesi. Il portacolori del Team Visma | Lease a Bike ha dettato legge sul traguardo di Lannilis (località della Bretagna), al termine di 201 chilometri caratterizzati dalle proverbiali ribinou (nell’idioma locale sono i tratti di pavé, sterrato, terra battuta) che hanno spesso fatto paragonare questa kermesse a una piccola Parigi-Roubaix.

Il 31enne siciliano ha conquistato la seconda affermazione da professionista, a distanza di ben quattro anni dal primo sigillo, conseguito nella frazione d’apertura del Sibiu Cycling Tour (in Romania). Alla sua prima stagione in questa formazione di livello World Tour (la stessa del danese Jonas Vingegaard, grande favorito al Giro d’Italia), Filippo Fiorelli ha piazzato subito la zampata ad effetto, a dimostrazione di una caratura tecnica comunque rilevante.

Il ciclista italiano si è imposto di gran carriera, riuscendo ad avere la meglio in uno sprint ristretto a nove uomini. Alle sue spalle si sono piazzati il francese Alexis Renard (Cofidis), il britannico Lewis Askey (NSN Cycling Team), l’altro transalpino Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) e il norvegese Rasmus Tiller (Uno-X Mobility). Terzo italiano a vincere la Tro-Bro Léon dopo Andrea Vendrame nel 2019 e Giacomo Nizzolo nel 2023, succede nell’albo d’oro al francese Bastien Tronchon.