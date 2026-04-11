Giro dei Paesi Baschi 2026, Andrew August conquista l’ultima tappa. Seixas trionfa nella generale

La sesta ed ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 va ad Andrew August. Sotto l’incessante pioggia, lo statunitense ha attaccato sull’ultima salita di giornata staccando i numerosi compagni presenti nel gruppo di testa ed arrivando in solitaria sul traguardo di Bergara. Per il classe 2005 della Ineos Grenadiers si tratta della seconda vittoria in carriera ed in stagione.

La frazione, partita da Goizper-Antzuola e conclusa a Bergara dopo 135.2 chilometri, è iniziata con l’azione di Marc Soler (UAE), Ben Healy (EF Education EasyPost) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). A questi successivamente si sono aggiunti Juan Pedro Lopez (Movistar) e Peter Øxenberg (Ineos). Il gruppo si è totalmente spezzato in due tronconi a circa 90 chilometri dal traguardo con una trentina di corridori che sono andati all’inseguimento dei cinque battistrada.

Sulla seconda ascesa di Elosua la situazione si è nuovamente modificata con Skjelmose, Soler ed Healy rimasti nuovamente soli al comando. Nel gruppo principale, Seixas ha deciso di attaccare in solitaria a 56 chilometri dal traguardo nello stupore generale. Il gruppetto inseguitore ha poi ripreso i tre battistrada proseguendo compatto verso l’ultima salita di Asentzio, mentre la maglia gialla è stata riassorbita dal gruppo dei big.

Sull’ultima ascesa del percorso, è stato l’americano Andrew August ad attaccare lasciandosi indietro tutti gli avversari. Il corridore della Ineos ha poi proseguito in solitaria verso la discesa che lo ha portato sul traguardo di Bergara. Seconda posizione per Raul Garcia Pierna (Movistar) a 16″, terzo Frank Van Den Broek (Team Picnic PostNL) a 34″. In top 10 anche Filippo Fiorelli (Team Visma Lease a Bike), quinto e Simone Velasco (XDS Astana), settimo a 1’07”.

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) arriva con il gruppo dei migliori e vince la classifica generale del Giro dei Paesi Baschi 2026. Il francese è il corridore più giovane a vincere la corsa a tappe spagnola a 19 anni, dietro di lui Gino Bartali (21 anni). Sul podio anche Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2’30” e Tobias Halland Johannessen (Uno-xMobility, +2’33”) che sfrutta l’ultima giornata guadagnando otto posizioni e portandosi sul podio.