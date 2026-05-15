Felix Gall stupisce: 5° al Tour 2025, l’austriaco finisce vicinissimo a Vingegaard sul Blockhaus!

Ci si attendeva grande spettacolo sul Blockhaus e così è stato. Il grande favorito della vigilia Jonas Vingegaard non si è fatto attendere e sulla salita abruzzese ha fatto valere tutta la sua superiorità, staccando gli avversari e trionfando nella settima tappa del Giro d’Italia 2026. Il danese vince la sua prima frazione nella Corsa Rosa e mette il primo sigillo sulla generale, ancora guidata da uno stoico Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious).

La grande sorpresa del primo arrivo in salita del Giro è però Felix Gall. L’austriaco dimostra una condizione sublime sul Blockhaus, correndo con intelligenza fino alla fine e chiudendo a soli 13″ dal fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike. Il portacolori della Decathlon lascia inizialmente andare il duo Vingegaard-Pellizzari, sale con il suo ritmo e firma un secondo posto inaspettato.

Il 28enne è stato l’unico a reggere sulla lunga distanza il ritmo del danese, riuscendo addirittura a recuperare terreno nel finale. L’austriaco può essere la vera sorpresa nella generale di questo Giro d’Italia. Sicuramente in salita è un osso duro, senza una particolare progressione ma estremamente solido come dimostrano i risultati degli ultimi anni. Quinto posto al Tour de France 2025, due ottavi posti alla Vuelta nel 2025 e nuovamente al Tour nel 2023 per un Gall che ha tutte le carte in regola per puntare al podio alla Corsa Rosa.